Fossacesia aderisce a “Diritti in Comune”: il 27 maggio festa in Piazza Fantini per bambini e ragazzi

Fossacesia rinnova anche quest’anno la propria adesione alla campagna nazionale “Diritti in Comune”, promossa da ANCI e UNICEF Italia in occasione dell’anniversario della ratifica della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, confermando un impegno costante a favore della tutela dei più giovani.

Il momento centrale dell’iniziativa si terrà mercoledì 27 maggio, dalle ore 16:30, in Piazza Fantini, dove sono in programma attività ludiche, sportive, di animazione e laboratori dedicati a bambini e ragazzi, con l’obiettivo di promuovere inclusione, socializzazione e partecipazione. La manifestazione è organizzata in collaborazione con la Cooperativa L’Ancora Sociale.

Nell’ambito della campagna, nella notte tra il 25 e il 26 maggio la Chiesa di San Donato e la storica Torre Campanaria del XII secolo sono state illuminate di blu aderendo alla campagna europea “Blue for Hope”, dedicata alla sensibilizzazione sul tema dei bambini scomparsi.

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha sottolineato come l’adesione alla campagna rappresenti “un impegno concreto per costruire una comunità sempre più a misura di bambino, trasformando gli spazi pubblici in luoghi di incontro, gioco e crescita”.

L’assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Galante ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa “per sensibilizzare la cittadinanza sui diritti dei minori e valorizzare il ruolo dello sport e dell’aggregazione come strumenti di integrazione”.

L’Amministrazione comunale invita famiglie e cittadini a partecipare all’evento.