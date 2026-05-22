"Io non ci casco”: a Villa Santa Maria istituzioni e Carabinieri uniti contro i raggiri

Si è tenuto a Villa Santa Maria, nella cornice del Teatro Comunale di via Roma, l’ultimo incontro del percorso informativo, promosso da BCC Abruzzi e Molise in collaborazione con l'Osservatorio Regionale della Legalità e l'Amministrazione comunale di Villa Santa Maria, dal nome: “Io non ci casco - inganni online e raggiri quotidiani”.

Davanti a una platea attenta e partecipata è stata affrontata la tematica delle truffe, fenomeno che oggi colpisce non solo i patrimoni, ma anche la salute delle persone, in particolar modo nelle fasce più vulnerabili della società.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti Fabrizio Di Marco, Direttore Generale di BCC Abruzzi e Molise, Vincenzo Pachioli, Presidente di BCC Abruzzi e Molise, Pino Finamore, Sindaco di Villa Santa Maria, il Capitano Francesco Giovine, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Atessa, il Maresciallo Mirko Mucci, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Villa Santa Maria, e Francesco Prospero, Consigliere regionale e Presidente dell’Osservatorio regionale per la Legalità.

Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino di Villa Santa Maria, Pino Finamore, ha preso la parola il Presidente di BCC Abruzzi e Molise Vincenzo Pachioli: «Unire le forze di istituzioni e territorio è l'unica via per proteggere i cittadini in modo efficace. L'obiettivo comune deve essere quello di far crescere e diffondere una vera e propria consapevolezza legata alla sicurezza.»

In questo contesto sinergico dedicato alla tutela in particolare della terza età, il Capitano Francesco Giovine, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Atessa, e il Maresciallo Mirko Mucci, Comandante della Stazione dei Carabinieri di Villa Santa Maria, hanno rivolto un forte appello alla prudenza, raccomandando ai partecipanti di fermarsi davanti a qualsiasi sospetto e di contattare subito il Numero di emergenza 112. I Militari hanno spiegato che una segnalazione immediata è fondamentale per permettere alle forze dell’ordine di intervenire in tempo reale, intercettare i malintenzionati e, quando possibile, recuperare il denaro o i beni sottratti.

A confermare la complessità del fenomeno è intervenuto anche il direttore generale della Bcc Abruzzi e Molise, Fabrizio Di Marco, che ha posto l'accento sui raggiri legati ai servizi bancari. Il direttore ha evidenziato come queste trappole siano diventate sempre più sofisticate e tecnologiche, viaggiando spesso attraverso SMS, e-mail ingannevoli e telefonate fraudolente che mirano a colpire i risparmi degli anziani.

«I raggiri - ha sottolineato il consigliere regionale Francesco Prospero - non rappresentano soltanto un danno economico, ma colpiscono profondamente la serenità e la fiducia dei cittadini. Ecco perché è indispensabile continuare a investire con decisione sulla sensibilizzazione, portando questi momenti di informazione e supporto direttamente all'interno delle singole comunità locali».

Si è trattato di un momento di confronto concreto e condiviso, fondamentale per ricordare che la protezione dei soggetti più esposti passa inevitabilmente da un gioco di squadra territoriale e da una rinnovata coscienza della tutela e della legalità.

L'iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di sensibilizzazione che l'Osservatorio Regionale della Legalità sta portando avanti su tutto il territorio abruzzese, attraverso una rete strutturata di collaborazioni con le amministrazioni comunali, le parrocchie, la CNA, gli istituti bancari e assicurativi e, soprattutto, con l'Arma dei Carabinieri, presidio fondamentale di sicurezza e legalità.