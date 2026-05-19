"Un sÃ¬ che dona la vita", la pedalata di Giampietro Mariotti arriva a Fossacesia per promuovere la donazione di organi, tessuti e cellule

Il Gruppo intercomunale AIDO di Lanciano e il Comune di Fossacesia nel pomeriggio di mercoledÃ¬ 20 maggio accolgono "Un sÃ¬ che dona la vita".

La pedalata, partita da Cremona il 17 maggio, attraverserÃ tutta l'Italia per arrivare a Lecce il prossimo 27 maggio. Il protagonista Ã¨ il ciclista Giampietro Mariotti dell'AIDO provinciale Cremona che attraverso i suoi chilometri in bicicletta per promuovere e sensibilizzare il tema della donazione di organi, tessuti e cellule.

MercoledÃ¬ prossimo, il ciclista lombardo attraverserÃ i meravigliosi paesaggi della Costa dei Trabocchi lungo la ciclopedonale accompagnato dai ciclisti dell'associazione sportiva intitolata ad Alessandro Fantini. La tappa si concluderÃ sul lungomare nord di Fossacesia nell'area denominata "Spiaggia per tutti" alle ore 17.30.

Ad accoglierlo ci saranno: il Sindaco del Comune di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio, la Presidente AIDO Regione Abruzzo Giuseppina Pasetti, il Consigliere Nazionale Nicola Alessandrini, il Presidente del Gruppo intercomunale AIDO di Lanciano Antonio Di Nunzio e i volontari dell'associazione.

"E' un'iniziativa davvero meravigliosa, un'occasione per approfondire il tema fondamentale della donazione di organi, tessuti e cellule. Lo sport Ã¨ uno strumento importante per divulgare e promuovere la cultura della donazione. Ringrazio di cuore il Comune di Fossacesia per aver deciso di ospitare questo evento": cosÃ¬ il presidente del gruppo intercomunale AIDO Antonio Di Nunzio.



