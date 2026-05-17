Il Vescovo Bruno Forte in udienza da Papa Leone XIV: "Dono di grazia"

Ãˆ stato un vero dono di grazia lâ€™udienza concessami da Papa Leone XIV giovedÃ¬ 14 maggio.

Desideravo ringraziare il Santo Padre per la Sua testimonianza di fede, di caritÃ umile e accogliente e di testimonianza coraggiosa a favore della pace, disarmata e disarmante. Egli mi ha ascoltato con grande attenzione e cordialitÃ , ponendomi anche qualche domanda in rapporto sia alla mia esperienza di teologo che a quella di pastore. Mi ha dato infine lâ€™assicurazione della Sua preghiera e la benedizione per me e il popolo affidatomi. Ho visto in Lui un vero Padre per la Chiesa, un discepolo fedele di Cristo sulle orme anche dellâ€™amato Santâ€™Agostino e un annunciatore libero e coraggioso della pace in un mondo che sembra impazzito nel voler ottenere con la legge della forza ciÃ² che andrebbe cercato unicamente con la forza della legge.

Ringraziamo il Signore per averci dato un Papa cosÃ¬ e preghiamo con tutto il cuore e fedelmente per Lui, che ci benedice tutti con amore!

Comunicato dell'Arcivescovo di Chieti-Vasto, Mons. Bruno Forte