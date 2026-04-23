Lo chef Walter Giardinelli all’Alberghiero di Villa Santa Maria

Gli alunni del quarto e del quinto anno dell’Istituto Alberghiero “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria hanno incontrato Walter Giardinelli.

Il noto chef dell’Hotel Cipriani di Montecarlo ha tenuto un corso approfondito sull’evoluzione professionale della figura dello chef e sulle tecniche gestionali, alimentari e di conservazione, temi fondamentali per affrontare con competenza e consapevolezza le sfide del settore enogastronomico.

Un momento formativo significativo per gli studenti che hanno avuto la straordinaria opportunità, organizzata dall’Associazione Cuochi Valle del Sangro, di ricevere importanti nozioni e consigli per il loro futuro professionale. Lo stesso chef Giardinelli ha mosso i primi passi nel mondo della cucina proprio all’Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria, alla fine degli anni ’70. Un ritorno alle origini che ha reso l’incontro ancora più coinvolgente e motivante per gli studenti, i quali hanno potuto vedere concretamente come passione, impegno e formazione possano tradursi in una carriera di successo a livello internazionale.

L’istituto “G. Marchitelli” si conferma così un punto di riferimento nella formazione alberghiera, capace di creare occasioni di crescita concreta per i propri studenti, grazie anche al contributo di professionisti di alto livello come lo chef Walter Giardinelli.