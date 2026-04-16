Biodiversità, a Montemarcone di Atessa un incontro con il micologo e divulgatore Nicolò Oppicelli

Si terrà sabato 18 aprile alle 17.00, alla Sala polivalente in piazza Ignazio Silone a Montemarcone di Atessa, l’incontro “Funghi: meraviglie della natura” a cura del micologo Nicolò Oppicelli.

L’iniziativa, organizzata dal Circolo Legambiente Atessa e dalla Pro Loco Val di Sangro Atessa Aps con il patrocinio del Comune di Atessa e in collaborazione con Riexperia, museo dell'ambiente e dell'economia circolare, fa parte di un ciclo di eventi tematici sulla biodiversità.

"Amare la natura, rispettarla e conoscerla” è il monito del progetto che Legambiente sta portando avanti su tutto il territorio nazionale, volto alla conoscenza del mondo delle piante e della biodiversità della natura selvatica. “Il nostro è un invito a scoprire il mondo naturale che ci circonda, a comprenderne la complessità e la bellezza – spiega Rebecca Virtù del Circolo Legambiente Geo Aps -. Attraverso questi incontri vogliamo divulgare la conoscenza dell'etnobotanica, ovvero lo studio delle piante utilizzate dall'uomo per scopi medicinali, alimentari e rituali e scoprire insieme le orchidee, quei fiori delicati e misteriosi che popolano i nostri prati e le nostre montagne. E poi ci sono i funghi, quei misteriosi organismi che crescono nel sottobosco e che possono essere sia velenosi che commestibili. E le piante mangerecce, quelle erbe spontanee che possiamo raccogliere e cucinare per arricchire la nostra dieta”.

Ospite dell’iniziativa di sabato è Nicolò Oppicelli, giornalista e autore di numerose pubblicazioni sul regno dei funghi. Divulgatore scientifico e guida naturalistica, collabora con la nota trasmissione televisiva Geo – Rai3 ed è membro del direttivo AMB Bresadola (Trento). “Racconto il regno dei funghi con rigore, passione e parole semplici, per trasmettere poesia e rispetto”, sostiene sui suoi studi.

Oltre all’evento del 18 aprile, a marzo si sono svolti la presentazione del libro di Aurelio Manzi “Etnobotanica in Abruzzo: le piante della tradizione popolare” e l’incontro dedicato alle orchidee spontanee d’Abruzzo, a cura di Mario Pellegrini. Il 9 maggio si terrà invece un momento in esterna, a cura di Mario Pellegrini sulle erbe e piante mangerecce.

“Il nostro obiettivo – conclude Marisa De Francesco presidente della Pro Loco Val di Sangro Atessa Aps - è promuovere una cultura della natura che sia basata sulla conoscenza, sul rispetto e sull'ammirazione per il mondo naturale. Vogliamo incoraggiare le persone a uscire dai propri spazi urbani e a scoprire la bellezza della natura, a imparare a riconoscerne le specie, a comprenderne i cicli e le dinamiche”.