Terza edizione de "Il Maggio dei Libri" a Ortona, calendario ricco di incontri tra letteratura e convivialitÃ 

Prosegue con una nuova spinta la terza edizione della rassegna "Il Maggio dei Libri", nata dalla sinergia tra l'Auditorium Zambra di Ortona con Unaltroteatro di Lorenza Sorino e Arturo Scognamiglio e la Libreria Moderna Fabulinus & Minerva di Micaela e Francesco Ortolano che alterneranno anche i rispettivi spazi per gli appuntamenti.

Dopo aver ospitato per un'anteprima speciale l'autore abruzzese Vito Di Battista, che con il suo "Dove cadono le comete" (Feltrinelli) ha saputo creare un'atmosfera di rara intensitÃ , la rassegna si prepara a ripartire con forza.

Gli organizzatori sottolineano l'importanza di questo percorso condiviso: "L'esordio con Di Battista ci ha confermato che la cultura non Ã¨ solo ascolto passivo, ma un'occasione per accendere circuiti di pensiero e nuove connessioni. Non ci interessa solo presentare libri, ma creare uno spazio dove le storie possano 'abitare' per qualche ora insieme alle persone. Con questo spirito proseguiamo il calendario dal 24 aprile, pronti a trasformare ogni incontro in un momento di autentica esplorazione interiore, lontano dalla frenesia quotidiana".

La rassegna prosegue con una serie di appuntamenti imperdibili, tutti ad ingresso gratuito:

VenerdÃ¬ 24 Aprile (ore 18.00) presso la libreria Moderna, Eraldo Miscia presenta Il Gran Custode delle terre grasse (Carabba editore);

GiovedÃ¬ 7 Maggio (ore 20.00) al Cinema Auditorium Zambra, Enrico Macioci racconta il suo romanzo Il grande buio (Neo Edizioni);

GiovedÃ¬ 14 Maggio (ore 20.00) ci sarÃ l'incontro con Tania Liberati per la presentazione di Quando l'America... (Edizioni MenabÃ²) presso l'Auditorium Zambra;

GiovedÃ¬ 21 Maggio (ore 20.00) Kristine Maria Rapino presenta Scialacca (ed. Sperling & Kupfer) all'Auditorium Zambra;

GiovedÃ¬ 28 Maggio (ore 20.00) Valentina D'Addazio e le sue Passeggiate anarchiche (Ianieri Edizioni) saranno all'Auditorium Zambra;

Evento speciale: domenica 31 Maggio (ore 10.30) all'Auditorium Zambra ci sarÃ il Book Club 2026 del Gruppo BCC Iccrea che parlerÃ di Un giorno questo dolore ti sarÃ utile di Peter Cameron;

MartedÃ¬ 9 Giugno (ore 18.00): chiusura presso la libreria Moderna con Valentina Di Ludovico e il suo Asimmetria dei giorni pari (Bertoni Edizioni).

Durante gli appuntamenti ospitati dal Cinema Auditorium Zambra sarÃ offerto un calice di vino da CantinÃ (grazie a Claudia, Vanessa e Claudia); Ã¨ prevista la possibilitÃ di prenotare l'aperitivo per continuare il confronto con gli autori in un clima informale e stimolante.

Per info o prenotazioni (WhatsApp): 3755678433 â€“ 3280883295.