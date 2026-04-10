Oggi la Polizia di Stato celebra il 174° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà a Roma, in Piazza del Popolo.

Il tema del 174° Anniversario è “La polizia che guarda al futuro”.

La giornata avrà inizio alle ore 9.00 presso la Scuola Superiore di Polizia con la tradizionale deposizione da parte del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di una corona d’alloro al Sacrario dei Caduti, alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

Alle ore 11.00 si terr‡ la cerimonia istituzionale in Piazza del Popolo, durante la quale sarà conferita dal Presidente della Repubblica la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla Bandiera della Polizia di Stato per “le donne e agli uomini della Polizia di Stato, impiegati nei servizi di scorta e tutela, sul territorio nazionale ed estero”.

Saranno inoltre conferite la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Aniello SCARPATI e la Medaglia d’Oro al Merito Civile all’Agente Scelto Ciro COZZOLINO e la Medaglia d’Oro al Merito Civile all’Ispettore della Polizia di Stato Lucia Alba SCARPELLO.

Sarà attribuita la Promozione al Merito Straordinario al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Giuseppe FATTORE; all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Simone BAGNOLI, all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Mariano ESPOSITO, al Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Alberto SCUSATO, al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Alessandro CIAVARELLA, al Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Francesco IMBUSTA; all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Daniele GRAZIOSI, all’Ispettore Capo della Polizia di Stato Antonio VOLLERO, all’Ispettore Capo Tecnico della Polizia di Stato Angelo MAGLIACANO, all’Ispettore della Polizia di Stato Antonio GALLO, all’Assistente Capo della Polizia di Stato Raffaella DEL GIACINTO.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, il personale della Polizia di Stato in uniforme storica garantirà il servizio di Guardia d’Onore al Palazzo del Quirinale, con il tradizionale cambio della guardia.

Le celebrazioni a Roma del 174° Anniversario sono state organizzate dall'Ufficio Comunicazione istituzionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Il Direttore dell'Ufficio, Domenico Cerbone, ha sottolineato che "scegliere di celebrare il nostro Anniversario nella storica Piazza del Popolo, crocevia quotidiano di migliaia di persone, rappresenta simbolicamente il nostro spirito di vicinanza alla gente.

La Piazza diventa un luogo di condivisione dei valori che ispirano la Polizia di Stato, raccontati attraverso uno "Spazio della legalità", dove giovani e adulti scopriranno le varie professionalità e specialità della nostra Amministrazione. Un'area che, quest'anno, assume un significato ancor più importante; abbiamo voluto realizzare uno speciale "percorso della memoria" dedicato ai poliziotti delle scorte rimasti vittime di attentati, mentre svolgevano il loro fondamentale servizio".

Anche quest’anno, il 174° anniversario rappresenta un’importante occasione per avvicinare i cittadini al mondo della Polizia di Stato grazie allo “Spazio della Legalità”, che dal pomeriggio del 10 alla mattina del 13 aprile, animerà Piazza del Popolo con stand espositivi, dimostrazioni operative e incontri con le diverse articolazioni della Polizia.

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