Mostra del Fiore-Florviva: Pescara si riempie di colori, profumi e raritÃ  botaniche

Pescara si prepara a trasformarsi ancora una volta in un grande giardino affacciato sul mare. Da venerdÃ¬ 1Â° a domenica 3 maggio il porto turistico Marina di Pescara accoglierÃ la 48Âª edizione della Mostra del Fiore-Florviva, appuntamento di riferimento per appassionati di giardinaggio, operatori del settore e curiosi. Promossa da Assoflora (Associazione dei Produttori Florovivaisti Abruzzesi) e ARFA (Associazione Regionale del Florovivaismo Abruzzese), in collaborazione con la Camera di Commercio Chieti Pescara, la manifestazione si conferma tra le piÃ¹ importanti del Centro Italia, capace di richiamare espositori e visitatori da tutto il territorio nazionale e anche dallâ€™estero.

Saranno circa 150 gli espositori presenti, per un totale di oltre 250 marchi rappresentati: aziende provenienti da tutta Italia, ma anche dallâ€™estero, porteranno a Pescara il meglio della produzione florovivaistica, tra piante ornamentali, alberi da frutto, essenze rare e soluzioni innovative per il verde. Il padiglione Becci e gli spazi esterni del porto turistico si animeranno cosÃ¬ di colori, profumi e allestimenti spettacolari a cura delle migliori aziende di Assoflora, con le loro qualitÃ e professionalitÃ giÃ apprezzate e riconosciute anche a livello internazionale.

Cuore pulsante dellâ€™evento saranno, come sempre, le mostre tematiche, veri e propri percorsi di scoperta dedicati alle meraviglie del mondo vegetale. Confermate le esposizioni piÃ¹ amate dal pubblico: la mostra di orchidee, realizzata in collaborazione con la sezione abruzzese dellâ€™Associazione Triveneta Amatori Orchidee; la mostra di piante succulente, curata dallâ€™Associazione Italiana Amatori delle Piante Succulente (AIAS) â€“ sezione Abruzzo, Molise e Marche; la mostra dei bonsai, a cura dellâ€™Abruzzo Club Bonsai, affiliato allâ€™UBI â€“ Unione Bonsaisti Italiani.

A queste si aggiunge per il 2026 una nuova affascinante proposta: la mostra dedicata alle piante carnivore, che arricchirÃ ulteriormente il percorso espositivo con specie sorprendenti e scenografiche, capaci di incuriosire grandi e piccoli. Informazione, prevenzione e sensibilizzazione sulle piante, sulla loro cura e sul rispetto della natura sarÃ garantita anche dalla partecipazione del Servizio Fitosanitario Regionale e dei Carabinieri Forestali che, in partnership con gli organizzatori dellâ€™evento, presenzieranno con un proprio standard espositivo.

Rinnovata anche la collaborazione con gli studenti dellâ€™UniversitÃ Europea del Design, che contribuiranno alla manifestazione con unâ€™installazione green originali allâ€™interno del suggestivo giardino allestito nella piazzetta del porto turistico, da sempre spazio simbolico dellâ€™evento. Accanto allâ€™esposizione, il programma proporrÃ numerose attivitÃ gratuite rivolte al pubblico: laboratori, corsi pratici, dimostrazioni e incontri divulgativi accompagneranno i visitatori alla scoperta delle tecniche di coltivazione, potatura, concimazione e cura delle piante, offrendo consigli utili e spunti concreti per chi desidera prendersi cura del proprio verde domestico o professionale. La Mostra del Fiore-Florviva sarÃ a ingresso gratuito e osserverÃ il seguente orario: tutti i giorni dalle 10 alle 20. Lâ€™apertura Ã¨ prevista per venerdÃ¬ 1Â° maggio alle 10, alla presenza degli organizzatori e delle istituzioni.