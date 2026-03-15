Open Day dell’Ud’A: orientamento per studenti delle superiori su lauree triennali e a ciclo unico

Porte aperte all’Università “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara con due giornate di Open Day dedicate all’orientamento in ingresso per i corsi di laurea triennali e a ciclo unico. Gli incontri, organizzati dal Settore Orientamento dell’Ateneo, si terranno venerdì 10 aprile nel Campus di Pescara e venerdì 17 aprile nel Campus di Chieti, entrambi dalle ore 9 alle ore 12. L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti delle scuole superiori, alle loro famiglie e ai docenti degli istituti. Durante la mattinata sarà possibile partecipare a lezioni e presentazioni, incontrare docenti, tutor e personale dei servizi, raccogliere informazioni su offerta formativa, accesso ai corsi e servizi agli studenti. Le attività di Pescara saranno dedicate ai Corsi di Studio con sede nel Campus pescarese, quelle di Chieti ai Corsi di Studio del campus teatino.

“Gli Open Day dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara - spiega il professor Giustino Orlando, Delegato del Rettore all’Orientamento di Ateneo - rappresentano un’importante occasione di incontro. Nella precedente edizione hanno registrato una notevole partecipazione: circa 2.500 studentesse e studenti, insieme alle loro famiglie, provenienti da numerosi istituti scolastici delle province di Chieti e di Pescara, a conferma del forte interesse verso le opportunità formative offerte dal nostro Ateneo. Le giornate del 10 aprile nel campus di Pescara e del 17 aprile nel campus di Chieti permetteranno di conoscere da vicino la completa e moderna offerta formativa della d’Annunzio, partecipare a presentazioni e confrontarsi direttamente con docenti, tutor e personale dei servizi. L’obiettivo è accompagnare i giovani nella loro scelta consapevole del proprio percorso universitario, fornendo informazioni utili sui corsi di laurea triennali e a ciclo unico e sulle opportunità di formazione, anche a vocazione internazionale, offerte dall’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara”.