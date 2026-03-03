Da Lanciano a Sanremo e San Marino: Silvio Luciani firma il look di Eddie Brock, Fulminacci e Rosa Chemical

Anche quest’anno Lanciano si è distinta dietro le quinte dei grandi eventi musicali nazionali grazie ai suoi professionisti. Tra questi spicca l’hair stylist frentano Silvio Luciani, protagonista al Festival di Sanremo e già pronto per una nuova sfida a San Marino.

Per l’ottava edizione consecutiva, Luciani è entrato nel vivo dell’organizzazione del Festival, partecipando attivamente alla creazione e allo sviluppo dei look degli artisti, con un coinvolgimento sempre più strutturato anche nella progettazione dell’immagine di palco.

Il lavoro a Sanremo

In occasione del Festival di Sanremo appena concluso, Silvio Luciani ha curato trucco e parrucco di Eddie Brock e Fulminacci (premio della critica Mia Martini). Un’esperienza intensa, fatta di adrenalina e grandi emozioni, condivisa con uno staff di alto livello grazie allo Staff Demaria Paolo & Patrizia Anno partner BRS Italia.

«Ogni anno è un tassello in più – racconta Luciani –. Non si finisce un progetto che già ne inizia un altro. È questo il bello del nostro lavoro: creatività, energia e crescita continua».

Prossima tappa: San Marino, verso l’Eurovision

Archiviata l’esperienza sanremese, Luciani farà ritorno a Lanciano solo per poche ore: venerdì sarà infatti a San Marino per seguire Rosa Chemical al San Marino Song Contest, competizione che assegna il pass per l’Eurovision Song Contest. Per l’artista ha già ideato un nuovo progetto d’immagine, firmando il look e curando anche il videoclip del nuovo brano “Mammamì”. L’obiettivo è ambizioso: conquistare il titolo e portare il progetto sul palco europeo.

Un anno speciale per i professionisti frentani

Il 2026 si conferma un anno importante per Lanciano. Oltre a Silvio Luciani, hanno preso parte alla kermesse sanremese anche lo stylisy Carlo Valerio, che ha creato i look di Eddie Brock, la lancianese Raffaella Tenaglia della Warner Music che ha seguito il vincitore Sal Da Vinci e Loris Iannamico dell’etichetta discografica Sangita Records, contribuendo a rendere il territorio frentano una vera fucina di talenti nel mondo dello spettacolo.

Dietro le luci del palco c’è un lavoro silenzioso ma determinante. Silvio Luciani rappresenta oggi una delle eccellenze lancianesi nel settore dell’hair styling musicale e artistico, capace di muoversi con naturalezza tra backstage di altissimo livello e nuove sfide internazionali.

Un ringraziamento speciale va allo staff dell’atelier di Lanciano, sempre operativo e punto di riferimento fondamentale: «Senza il loro supporto costante – conclude Luciani – nulla di tutto questo sarebbe possibile».

Da Sanremo a San Marino, con lo sguardo già rivolto all’Europa: il talento frentano continua a farsi strada.