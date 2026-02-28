Emozioni e solidarietà in favore della Radioterapia Oncologica della Asl Lanciano Vasto Chieti

Sabato 28 febbraio alle ore 20.45, nella meravigliosa cornice del Teatro Marrucino nel cuore di Chieti, andrà in scena uno spettacolo brillante ed ironico interpretato da Mario Massari e Silvia Napoleone in una produzione della Piccola Bottega Teatrale.

La serata, presentata dalla giornalista di Rete 8 Gigliola Edmondo, unirà divertimento e solidarietà ed è organizzata dall’Associazione ETS “Il Tratturo: una Strada per la Vita”, presieduta dalla professoressa Paola Di Renzo, a sostegno della Radioterapia Oncologica di Chieti, Centro di Riferimento della Regione Abruzzo per la disciplina della Radioterapia Oncologica.

Il Reparto teatino è sempre più proiettato verso una tecnologia Radioterapica balisticamente oggi molto precisa e selettiva nel trattamento dei tumori adulti e pediatrici, verso le combinazioni con le più moderne terapie farmacologiche ed al centro delle principali ricerche scientifiche oncologiche a livello nazionale ed internazionale. L’iniziativa prosegue nel solco della nuova denominazione Radioterapia Chieti.ART, laddove l’acronimo ART testimonia i processi di Arte ed Umanizzazione delle Cure Oncologiche rendendo i Reparti più accoglienti, caldi ed intimi al fine di ridurre il pesante carico emotivo dei pazienti e familiari durante i percorsi diagnostico-terapeutici oncologici.

“L’Associazione “Il Tratturo: una Strada per la Vita” che sostiene la Radioterapia di Chieti dal 2009 – afferma Paola Di Renzo- ha investito moltissimo nel corso degli anni sui processi di umanizzazione della Radioterapia Oncologica Chieti, rendendo ambienti e servizi rilassanti ed estremamente accoglienti. Oltre ad un’Accettazione ed Ingresso del Reparto che riproducono in modo mirabile Piazza S. Giustino di Chieti, a mostre d’arte itineranti che caratterizzano ogni angolo del Centro Oncologico teatino realizzate dagli studenti dei Licei Artistici di Chieti e del territorio provinciale, ad impianti di filodiffusione in ogni singola sala, a sale di lettura molto fornite, l’ultima e significativa opera realizzata è stata il Progetto “Sale Dipinte”.

Le due sale nelle quali sono ubicati gli attuali due Acceleratori Lineari per l’esecuzione delle terapie radianti, sono state decorate, rispettivamente, come un nostro Trabocco e come la nostra Maiella, offrendo così ai pazienti la sensazione di essere immersi proprio nei contesti naturalistici e paesaggistici più belli e peculiari del nostro territorio durante le loro sedute di Radioterapia. Con iniziative come quella di Sabato 28 Febbraio non solo vogliamo proseguire in questa direzione dando il nostro contributo a “curare attraverso l’Arte” ma intendiamo supportare anche le ulteriori evoluzioni tecnico-mediche-scientifiche di un Reparto già oggi particolarmente all’avanguardia, come testimoniato dall’altro significato di ART, vale a dire la certificazione del nostro Centro come Centro di “Advanced Radiation Therapy” in Italia.

Ringrazio il Comune di Chieti con il sindaco Diego Ferrara, il grande, costante e prezioso supporto del Teatro Marrucino con il suo direttore amministrativo Cesare Di Martino, l’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara con il Magnifico Rettore Liborio Stuppia, la Asl Lanciano-Vasto-Chieti con il direttore generale Mauro Palmieri e tutta la popolazione che vorrà unirsi a noi nel primo di una serie di eventi e sorprese che caratterizzeranno l’intero 2026 e che, con tutte le sinergie istituzionali ed associative molto attive in campo oncologico, si propongono il miglioramento continuo sia delle cure oncologiche che dei suoi percorsi assistenziali”.

I biglietti sono disponibili nel circuito online CiaoTickets, presso la Biglietteria del Teatro Marrucino e nell’INFO POINT curato da Stephanie Sartori al recapito 392-7364446.