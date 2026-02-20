Seconda edizione del Pitch Macondo, un ponte verso l'editoria

La Scuola Macondo â€“ lâ€™Officina delle Storie annuncia l'apertura delle candidature per la seconda edizione di Pitch Macondo, unâ€™iniziativa di rilievo nazionale dedicata alla scoperta di nuovi talenti letterari. Il progetto offre ad aspiranti scrittori e scrittrici l'opportunitÃ di presentare le proprie opere inedite a una selezione di prestigiose agenzie editoriali italiane, favorendo un incontro diretto tra la creativitÃ degli autori e le dinamiche del mercato editoriale professionale.

L'evento culminante si terrÃ il 21 giugno nel Mu.Mi. di Francavilla al Mare. Un comitato tecnico di esperti selezionerÃ ventiquattro progetti finalisti basandosi su criteri di originalitÃ , qualitÃ stilistica e potenziale commerciale: durante la giornata, gli autori selezionati avranno lâ€™occasione di esporre la propria idea narrativa e rispondere alle domande dei rappresentanti di agenzie di rilievo come The Book Rights, Edelweiss, Otago e Walkabout. Le candidature devono essere inviate entro il termine perentorio delle ore 23:59 del 28 aprile. Gli interessati sono tenuti a trasmettere via e-mail una sinossi dell'opera, un estratto del manoscritto e una breve biografia, unitamente alla documentazione anagrafica richiesta dal regolamento.