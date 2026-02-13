Quando un’intera comunità di quartiere non si ferma e dà spazio a colori, musica, giochi, buon cibo e tanto divertimento, ecco che torna il Grosso, Grasso Carnevale al quartiere Santa Rita di Lanciano.

Giunto alla quarta edizione, l’appuntamento è promosso dall’associazione Omnis Terra APS in collaborazione con la parrocchia Spirito Santo ed è in programma sabato 14 febbraio a partire dalle ore 16, in piazza Papa Giovanni Paolo II. In caso di pioggia, l’evento si terrà nella Sala della cultura della parrocchia.

Da settimane, le socie e i soci del sodalizio del quartiere più popoloso della città, sotto la regia della presidente Lidia Favia e del parroco don Nicola Giampietro, sono all’opera per assicurare un evento che, come tutte le iniziative proposte dalla Omnis Terra, punti non solo a dare vita a un sano momento d’intrattenimento e di condivisione, ma anche a contribuire alla crescita sociale e culturale della comunità che vive il “Santa Rita”.

Quest'anno sarà un carnevale ancora più ricco e divertente, grazie alla fitta rete di collaborazioni instaurate: la cooperativa Praticabile interverrà con l'animazione per grandi e piccini, la ditta Lanci Pirotecnica curerà l’immancabile sparo del pupazzo di carnevale, realizzato ancora una volta da due talentuosi ragazzi del quartiere, Matteo e Simone, il gruppo delle Sferruzzine sfoggerà arte e maestria con cuori realizzati all’uncinetto per celebrare la festa di San Valentino, e ancora tanto spazio per il divertimento, dalla sfilata di mascherine al truccabimbi, il tutto accompagnato da tante leccornie negli stand enogastronomici: pop corn, zucchero filato, ciambelline, ceci, vin brulé, cioccolata calda e bevande. Grande novità la presenza di una delegazione dei negozianti di via Bellisario che hanno deciso di mettersi insieme per supportare questa iniziativa e le altre che si organizzeranno, perché credono nel quartiere.

«Noi non ci fermiamo e andiamo avanti – affermano il parroco di Spirito Santo, don Nicola Giampietro, e la presidente di Omnis Terra, Lidia Favia – Il volto bello del quartiere Santa Rita c'è con la tanta brava gente che lo vive, lo ama, lo anima e lo cura con gesti di bellezza quotidiana. Quest’anno la festa assume contorni ancora più vividi, i fatti di cronaca non ci scalfiscono e anzi riscontriamo un rinnovato sentimento di appartenenza a questa straordinaria comunità di quartiere, che sa ritrovarsi e riconoscersi quando serve».

«Come associazione – proseguono il parroco e la presidente – abbiamo ormai raggiunto la fatidica soglia di 50 persone associate, tutte impegnate in una o più delle nostre attività: dall’aiuto scolastico ai tanti corsi per grandi e piccini, dalla gestione dell’associazione alla comunicazione, dall’animazione delle iniziative parrocchiali e di quartiere alle attività di beneficenza. Approfittiamo per invitare ad aderire al nostro sodalizio, non solo chi vive il Santa Rita: uno dei nostri obiettivi è stabilire un rapporto virtuoso tra il quartiere e il capoluogo, consolidando il suo ruolo culturale e sociale nel contesto cittadino».

Il direttivo dell’associazione e la parrocchia ringraziano il Comune di Lanciano, per il patrocinio e il contributo, gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: Di Fonzo, Memmo Carta, Carol Lab, Concessionaria Caporrella, Pet a Pet, Cooperativa Croce Gialla, FD Lab Medical e Massimiliano Delle Vigne. Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.omnisterra.it.