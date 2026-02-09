Natale 2026: sarà il Presepe di Atessa a rappresentare la Natività in Piazza San Pietro

Se la notizia ufficiale era stata diramata il 16 dicembre scorso, a Roma, dalla Presidente del Governatorato della Santa Sede, era già da tempo che i lavori di pianificazione, organizzazione e progettazione del Presepe di Piazza S. Pietro per il Natale 2026 fervevano, ad opera dell'Associazione "Amici del Presepe" sede di Atessa.

Sarà, infatti, l'Associazione di volontariato del comune, situato nella Valle del Sangro, ad avere l'onore di allestire il Presepe nella Città eterna per il Natale 2026.

E, proprio per suggellare l'avvio ufficiale dei lavori, domenica 1 febbraio, si è tenuto un incontro conviviale presso il Ristorante Al Duca di Atessa, cui hanno partecipato, oltre ai componenti dell'Associazione presepistica, anche i tecnici progettisti dello Studio di Architettura Molfetta di Vasto che si occupa della progettazione della struttura da realizzare che ha un'ampiezza di ben 300 mq.

A condurre la giornata è stato il presidente dell'Associazione, Vincenzo Cicchitti, che rappresenta da anni l'anima e il trascinatore del gruppo. L’Associazione, ultraventennale, tra le tante attività, gestisce anche la Mostra permanente dei presepi, meta di numerosi visitatori e di scolaresche.

Domenica, sono intervenute all'incontro anche autorità religiose e civili. Padre Giuseppe Cellucci, Don Domenico Campitelli, Don Loreto Grossi hanno sottolineato l'importanza dell'aspetto spirituale di questo lavoro di preparazione della Natività.

Il sindaco, Giulio Borrelli, e l'assessore Ilenia Tumini hanno evidenziato l'importanza delle Associazioni presenti sul territorio e delle loro capacità di iniziativa, sempre da appoggiare ad opera dell'Amministrazione comunale. Cicchitti ha poi ringraziato i presenti e tutti coloro che stanno supportando questa importante iniziativa, in particolare la BCC Abruzzi e Molise. E’ stato, inoltre, possibile vedere in anteprima, attraverso la proiezione di un video, a cura dell'arch. Carlo Molfetta, la presentazione della struttura architettonica del Presepe che sarà realizzato nei prossimi mesi.

Vari dettagli sulla realizzazione sono stati forniti, inoltre, dall'arch. Angelo Molfetta e da Franco Di Nucci, presidente della “Comunità Papa Giovanni XXIII”.

Nel corso della giornata, non sono mancate premiazioni, riconoscimenti e assegnazioni di premi della lotteria.

In definitiva, tutto ha contribuito a creare un clima di festa e di condivisione, a supporto degli impegni che attendono tutti coloro che sono coinvolti in questa importante iniziativa.



