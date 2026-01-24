“Aspettando il Festival…”, ciclo di incontri alla Biblioteca “Marilia Bonincontro" di Chieti

Da sabato 31 gennaio alle ore 17:00 presso la Biblioteca sociale “Marilia Bonincontro” parte “Aspettando il Festival…” un percorso culturale che si presenta come un ciclo di incontri tra attualità, esperienze, riflessioni condivise e teatro che anticipa e condurrà al Festival “Biblioteca Corpo Vivo - Festival delle Biblioteche Sociali”, in programmazione dal 10 al 14 marzo, direzione artistica a cura di Beniamino Cardines.

La Biblioteca “Marilia Bonincontro” di Chieti Scalo è affidata dal Comune di Chieti a Chieti Solidale srl. Collaborano alla realizzazione di “Aspettando il Festival…”, I Luoghi del Buon Incontro aps, Bibliodrammatica aps, 01 21 aps, Ass. Cult. Lector in fabula, con il Patrocinio di ASL2 - Lanciano-Vasto-Chieti.

Fabiola Nucci, coordinatrice Biblioteca: “Aspettando il Festival… si configura come un’anteprima diffusa, un percorso di avvicinamento pensato in particolare per i giovani ma aperto a tutta la cittadinanza. Un calendario di appuntamenti che mette al centro il dialogo, la riflessione e la partecipazione attiva, valorizzando la biblioteca come luogo di incontro, confronto e produzione culturale. Gli incontri nascono dalla collaborazione con una rete di associazioni del territorio e rispecchiano la missione della Biblioteca Bonincontro come spazio vivo di cultura e comunità.”

Beniamino Cardines, direttore artistico: “Stiamo immaginando un Festival che rappresenterà il momento culminante di un percorso di progettazione in cui la cultura si riappropria di un ruolo sociale – non decorativo o solo d’intrattenimento – e contagia partecipazione democratica, con realtà culturali, sociali e scolastiche della città, e dell’area metropolitana Chieti-Pescara, confermando il ruolo della biblioteca come luogo di sperimentazione culturale e sociale.”

Gli appuntamenti di “Aspettando il Festival…”

ciclo di incontri pre-festival

attualità / dialogo / esperienze / riflessioni condivise / teatro

Tradizione e rottura: un approccio culturale ai manga e alle anime

sabato 31 gennaio | ore 17:00 | a cura di Giuliano Corrado

Queer Talks: parliamo di tuttɜ, anche di te!

sabato 7 febbraio | ore 17:00 | a cura de “I luoghi del buon incontro APS” e CSM Chieti

Lost Media: bisogna perderli per ritrovarli

sabato 14 febbraio | ore 17:00 | a cura di Alice Pierantozzi

Un Viaggio dall’Abruzzo al Giappone: l’esperienza di Salvatore Marra

sabato 21 febbraio | ore 17:00 | a cura di Salvatore Marra

Library Book Party: un viaggio tra i libri di Marilia

sabato 28 febbraio | ore 18:30 | a cura di Lector in Fabula

"I have a dream: to live safe" – Storie di profughi palestinesi in Cisgiordania (spettacolo teatrale)

sabato 7 marzo | ore 17:00 | a cura di 01 21 APS

Ingresso gratuito (a esaurimento posti)

Biblioteca “Marilia Bonincontro” Piazza Pio X n.59 - Chieti Scalo