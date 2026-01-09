Casoli, a teatro “Dove io splendo”, cultura e solidarietà contro la violenza sulle donne

Sabato 10 gennaio 2026 al Teatro Comunale di Casoli andrà in scena “Dove io splendo”, spettacolo liberamente ispirato al libro autobiografico “Dove non mi hai portata” di Maria Grazia Calandrone, finalista al Premio Strega 2023.
L’evento è promosso da Dafne ETS in collaborazione con l’IIS “Algeri Marino” e il Comune di Casoli.
La giornata prevede una matinée gratuita per gli studenti e le studentesse dell’Istituto scolastico, alle ore 10:00, e uno spettacolo aperto alla cittadinanza alle ore 17:00 (ingresso libero, con donazione consigliata €12).
Il ricavato sosterrà i Centri Antiviolenza gestiti da Dafne ETS, che operano a fianco delle donne vittime di violenza.
Un appuntamento che unisce cultura, impegno civile e solidarietà.