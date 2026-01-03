Evento commemorativo a 20 anni dalla scomparsa di Nino Sospiri

A vent’anni dalla scomparsa di Nino Sospiri, un evento commemorativo, intitolato “Visioni Vive”, è promosso su iniziativa di Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, dedicato al ricordo di una delle figure più significative della storia politica abruzzese.

L’iniziativa si svolgerà sabato 10 gennaio 2026, alle ore 17, al Teatro Circus di Pescara, e rappresenterà un momento di memoria e riflessione sull’impegno umano, politico e istituzionale di Nino Sospiri.

Nino Sospiri, nato a Penne il 26 luglio 1948 e morto a Pescara il 2 gennaio 2006, è stato protagonista della vita pubblica pescarese e nazionale: più volte consigliere comunale di Pescara e Presidente del Consiglio comunale, deputato della Repubblica per tre legislature e Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti nel Governo Berlusconi II. La sua attività parlamentare si è distinta per una particolare attenzione ai temi ambientali, testimoniata dal ruolo di primo firmatario di notevoli proposte di legge dedicate alla tutela del territorio, alla qualità della vita e alla responsabilità verso le future generazioni.

Alla commemorazione prenderanno parte autorevoli rappresentanti delle istituzioni e della politica nazionale, tra cui Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica, Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica, Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al MASAF, ed Etelwardo Sigismondi, senatore della Repubblica.

A conclusione della serata è previsto il concerto “Le Canzoni di Nino”.