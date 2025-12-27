Fossacesia si prepara a vivere la magia del Presepe Vivente itinerante

Fossacesia si appresta a vivere uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: il Presepe Vivente itinerante, in programma domenica 28 dicembre a partire dalle ore 16:00, nel cuore del centro cittadino. Un evento che negli anni ha saputo richiamare migliaia di visitatori, diventando un punto di riferimento non solo per Fossacesia, ma anche per i numerosi ospiti provenienti dai paesi limitrofi e dai turisti presenti in città.

Giunto alla terza edizione, il Presepe Vivente nasce da un’idea dell’Associazione Amici di Venere, realizzata in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia di San Donato Martire e con il supporto dell’Associazione Made in Fossacesia.

Un progetto condiviso che coinvolge attivamente l’intera comunità, grazie al contributo di cittadini volenterosi e creativi che, con passione, hanno dato vita a un evento ricco di suggestione, arte e tradizione.

Grande successo sta riscuotendo anche il presepe a grandezza umana, allestito sulla balconata di Via Marina, di fronte al Municipio. Un’opera realizzata interamente a mano, con materiali rigorosamente riciclati, che ha già attirato numerosi visitatori in questo periodo natalizio, confermando il forte richiamo turistico di Fossacesia anche durante l’inverno.

Il 28 dicembre, le antiche ruve del centro storico si trasformeranno in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto, con la rievocazione di antichi mestieri, degustazioni di cibi tradizionali, musica itinerante, mercatini artigianali e momenti di intrattenimento per tutte le età. Alle ore 19:30 è prevista, davanti alla Chiesa di San Donato Martire, la commovente rappresentazione della Natività, arricchita da scenografie curate nei minimi dettagli. Nella cappella del Buon Pastore della stessa chiesa è stata allestita la Mostra dei Presepi.

L’evento è inoltre gemellato con lo storico e rinomato Presepe Vivente di Sant’Eusanio del Sangro, giunto alla 47ª edizione, e vedrà la partecipazione di rappresentanti di diversi comuni del territorio.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in totale sicurezza, il Comune di Fossacesia ha disposto la chiusura al traffico e l’istituzione dell’isola pedonale nelle strade interessate dall’evento, dalle ore 8 alle 24.

«Le previsioni meteorologiche sono favorevoli – sostiene l’Associazione Amici di Venere – e si confida in una grande affluenza, per vivere insieme un pomeriggio e una serata all’insegna della tradizione, della condivisione e dell’atmosfera autentica del Natale».