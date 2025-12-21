Domenica 21 dicembre - La Parola del Signore

Ecco come avvenne la nascita di GesÃ¹ Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovÃ² incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre perÃ² stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Â«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perchÃ© quel che Ã¨ generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirÃ un figlio e tu lo chiamerai GesÃ¹: egli infatti salverÃ il suo popolo dai suoi peccatiÂ». Tutto questo avvenne perchÃ© si adempisse ciÃ² che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirÃ e partorirÃ un figlio che sarÃ chiamato Emmanuele, che significa "Dio con noi". Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sÃ© la sua sposa. _(Mt 1,18-24)_

La Parola di oggi vuole dirci che, l'aspettativa messianica della salvezza, ha trovato la sua realizzazione nell'Incarnazione di GesÃ¹, che si realizza attraverso quel 'sÃ¬' di Maria e dell'obbedienza di Giuseppe.

Dio misericordioso e trascendente irrompe nella vita di Maria e Giuseppe per inserirsi nella storia dell'umanitÃ e realizzare il suo progetto di salvezza e di redenzione per tutti coloro che sono disponibili ad accoglierlo.

La parola vuole farci comprendere che, quando si tratta di cose grandi, il Signore, ce li fa capire anche attraverso i sogni oppure attraverso dei messaggi, e quindi fa di tutto per aiutarci a comprendere i suoi piani per noi. Come Ã¨ avvenuto a molti personaggi della Bibbia e tante persone, che conosciamo come santi e sante, che hanno avuto sogni che hanno cambiato la loro vita.

Anche io e te siamo chiamati ad essere attenti, anche quando tutto sembra perduto, al Dio non verrÃ da lontano, ma Ã¨ giÃ in mezzo a noi se viviamo il dono della vita, Lui Ã¨ l'Emmanuele, il Dio con noi.

Ed io fra dubbi e paure accolgo il progetto di Dio per noi? Come collaboro alla nascita di Cristo nel mondo di oggi? Accolgo il bambino che nasce e lo porto agli altri?