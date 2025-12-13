A Lanciano il summit dei frantoiani: tecniche, mercato e prospettive per il 2026

Si terrà mercoledì 17 dicembre alle ore 19.00, presso l’Hotel Excelsior di Lanciano, l’incontro “Olivicoltura e Frantoi – Lavorazioni autunnali post raccolta, analisi, prezzi e prospettive future”, un appuntamento pensato per offrire a olivicoltori, frantoiani e operatori del settore una lettura delle dinamiche agronomiche, produttive e di mercato della campagna di raccolta.

L’iniziativa è promossa da AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari, nell’ambito del Progetto Esecutivo 2025 di Italia Olivicola, sostenuto dal Regolamento (UE) 2021/2115, con l’obiettivo di innalzare competenze, innovazione e qualità lungo l’intera filiera.

A fare gli onori di casa sarà Alberto Amoroso, presidente AIFO, che modererà l’incontro guidando il confronto tra relatori e pubblico.

Il programma si aprirà con l’intervento del prof. Silverio Pachioli, dedicato alla gestione dell’agroecosistema oliveto nel post-raccolta e alle pratiche agronomiche per preparare le piante alla nuova stagione produttiva.

Seguirà l’intervento di Giuseppe L’Abbate, già Sottosegretario al MASAF, che offrirà un’analisi dell’attuale scenario economico e normativo del settore.

La parte tecnica si completerà con la relazione di Rossella Fabbrizio, biologa consulente AIFO, che analizzerà le caratteristiche degli oli della campagna appena trascorsa, soffermandosi su proprietà e parametri chimici, qualità riscontrate nei frantoi e buone pratiche di conservazione per mantenere intatte le caratteristiche sensoriali e nutrizionali dell’olio extravergine.

L’incontro sarà arricchito dai saluti istituzionali dei presidenti Stefano Caroli (AFP), Fausto Malvolti (AFM), Francesca Petrini (CNA Agroalimentare) e Gennaro Sicolo (Italia Olivicola).

Il presidente AIFO, Alberto Amoroso, sottolinea l’importanza del confronto in un momento cruciale per il settore: "Il frantoiano è la figura che dà valore finale al lavoro dell’olivicoltore. In un contesto di prezzi in flessione e sfide sempre più complesse, è fondamentale puntare su competenze, innovazione e sostenibilità. Come sempre AIFO, in linea con il piano operativo di Italia Olivicola, promuove momenti di formazione e dialogo al fine di rafforzare l’intera filiera e migliorarne la competitività".

L’appuntamento del 17 dicembre rappresenta dunque un’occasione preziosa per analizzare la stagione che volge al termine, comprendere le dinamiche di mercato e preparare la filiera alle sfide del 2026.