Mercatini di Natale a Bomba, sabato e domenica la terza edizione

Ricchissimo programma per la terza edizione dei Mercatini di Natale a Bomba che si terranno sabato 13 e domenica 14 dicembre. Oltre quaranta gli espositori che parteciperanno all’evento organizzato dall’amministrazione comunale e che coinvolgerà quest’anno piazza G. Matteotti, il centro storico, largo Pian della Torre e via Sangritana.

“Un mercatino della comunità, che ogni cittadino di Bomba dal più piccolo al più grande deve sentire proprio”, così è definito dall’amministrazione comunale, che si occupa dell’organizzazione e del coordinamento dell’evento in collaborazione con le realtà del territorio. Tante le novità rispetto alle edizioni passate: dall'ampliamento degli spazi non più limitati alla zona centrale del paese ma estesi alla parte più alta del centro storico, al coinvolgimento della storia e delle tradizioni contadine locali che saranno rappresentate negli allestimenti e nelle cantine museo. Anche quest’anno ci sarà l’itinerario dei presepi allestiti in tutto il paese che contribuirà ad arricchire l’atmosfera natalizia, inaugurata l’8 dicembre con l’accensione dell’albero all’uncinetto.

Il programma di sabato 13 dicembre prevederà: l’apertura degli stand alle ore 15.00, il truccabimbi in piazza G. Matteotti e lo spettacolo di bolle itinerante a cura di mr Smile (ore 16.00), il doppio spettacolo di magia con Gigi (uno itinerante alle 16.15 e l’altro alle 18.15 in largo Pian della Torre), l’arrivo di babbo Natale alle 17.00, l’apertura dello street food alle 18.30 e in serata dj set di Energi music a cura del bar Duesudue. La domenica si inizierà alle 10.00 con l’apertura degli stand espositivi e gli appuntamenti saranno: lo spettacolo itinerante dello zampognaro dalle 10.30, lo street food, il truccabimbi e mr Smile alle 16.00, i trampolieri di Rogoteatro in “Christmas in swing” (ore 16.30), l’arrivo di Babbo Natale alle 17.00 e durante la giornata la partecipazione straordinaria dell’influencer Lady Crepes. Ad arricchire il programma, in entrambi i giorni, il gonfiabile per i bambini e il laboratorio di stampa in 3D.

L’offerta gastronomica comprenderà arrosticini, panino con salsiccia, con porchetta e con pallotte cace e ove, polenta, pizze e foje, pasta e fagioli, pizza fritta, caciocavallo impiccato, castagne, vin brulè, dolci e tanto altro.

“Con questo evento, che giunge alla terza edizione – spiega Marinella Fioriti, assessore del Comune di Bomba – abbiamo voluto trasformare un momento di divertimento in una vera passeggiata culturale per le strade del centro storico. Con la scelta degli espositori che, oltre a quelli gastronomici, proporranno tutti prodotti artigianali, con l’apertura delle cantine museo e con gli allestimenti, abbiamo voluto ricreare, grazie al coinvolgimento dell’intera collettività, un viaggio tra tradizioni e atmosfere dell’Abruzzo di una volta”.

