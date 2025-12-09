Il cinema in Abruzzo tra storia, istituzioni e prospettive

Il 9 e 10 dicembre l’Università “G. d’Annunzio” ospita il Convegno Il cinema in Abruzzo: storia, istituzioni, prospettive, un’occasione di confronto sul passato, il presente e il futuro del settore audiovisivo nella nostra regione.

Appuntamento nell'Aula Multimediale del Rettorato - Campus di Chieti.

Ecco alcuni punti del programma:

- 9 dicembre, dalle 15.00

▪️Presentazione del volume Il cinema in Abruzzo: storia e luoghi

▪️Incontro con Piercesare Stagni Presidente della Film Commission Abruzzo

▪️Conversazione con Sara Serraiocco e Giacomo Ferrara

- 10 dicembre, dalle 9.30

▪️La formazione nelle scuole: festival, associazioni e progetti educativi

▪️Alta formazione e professioni del cinema con scuole, università, film commission e produzioni