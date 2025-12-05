Natale a Lanciano 2025-2026: oltre 60 eventi in calendario

Sono oltre sessanta gli eventi che caratterizzano il programma di “Natale a Lanciano 2025-2026”, presentato in conferenza stampa dall’Amministrazione Comunale presso il Salone d’Onore “Benito Lanci”, nella ex Casa di Conversazione.

Sono intervenuti il sindaco di Lanciano Filippo Paolini, l’assessore alla Cultura Danilo Ranieri, l’assessore al Commercio Maria Ida Troilo e il consigliere delegato ai grandi eventi Fernando De Rentiis.

Presenti molti di coloro – presidenti o membri delle Associazioni culturali, artisti e scrittori – i cui eventi sono in cartellone, che hanno illustrato via via i contenuti delle loro iniziative.

Un programma ricco e vario, questo che sta per iniziare, che si snoda dal 5 dicembre prossimo fino all’11 gennaio 2026 e che prevede tanti appuntamenti pensati per le diverse fasce di età e per soddisfare tutti i gusti: dalla cultura allo sport, dalle mostre presepiali ai mercatini di Natale, dalle presentazioni di libri alla musica; e poi laboratori creativi, concerti, giochi, spettacoli, incontri con Babbo Natale… il tutto accompagnato dall’atmosfera fiabesca e suggestiva creata da luci, decorazioni e addobbi e dall’accensione dei tre alberi di Natale dislocati in piazza Plebiscito, al quartiere San Giuseppe e al quartiere Santa Rita. Ci saranno delle novità a sorpresa anche sulle illuminazioni della zona centrale, come preannunciato dal consigliere De Rentiis.