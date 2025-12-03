Fossacesia lancia "Città dello Sport 2026”: un anno di eventi, energia e valorizzazione del territorio



Il Comune di Fossacesia presenta “Fossacesia Città dello Sport 2026”, un progetto annuale dedicato alla promozione dello sport, del turismo sportivo e alla valorizzazione del territorio attraverso un calendario unico e coordinato di eventi. L’iniziativa punta a mettere in rete associazioni, società sportive, scuole, operatori turistici e cittadini, rafforzando la crescita delle attività già presenti e promuovendo nuove opportunità per vivere lo sport in ogni sua forma. Il progetto nasce dalla volontà dell’Amministrazione di sostenere l’evoluzione di una città sempre più attiva e inclusiva, capace di esprimere un’identità sportiva forte e riconosciuta, consolidata anche grazie alla visibilità ottenuta con la Grande Partenza del Giro d’Italia 2023.

“Città dello Sport 2026” intende valorizzare gli sport outdoor, la Via Verde – Costa dei Trabocchi e le numerose manifestazioni che ogni anno animano Fossacesia, creando un programma coordinato che dia coerenza, comunicazione integrata e maggiore impatto alle iniziative. L’obiettivo è promuovere salute, benessere, inclusione sociale e un turismo sportivo capace di generare indotto economico e visibilità per il territorio.

«Questo progetto- ha spiegato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio- mette insieme l’energia delle nostre associazioni e la forte vocazione sportiva del territorio. “Città dello Sport 2026” darà ordine, identità e maggiore visibilità agli eventi, rafforzando l’immagine di Fossacesia come città attiva, accogliente e capace di offrire opportunità di crescita per tutti.»

«La nostra città- ha aggiunto il consigliere delegato allo Sport Carlo Luciani- ha una grande tradizione sportiva, legata anche alla figura di Alessandro Fantini. Con questo programma vogliamo sostenere le associazioni, valorizzare gli sport all’aria aperta e coinvolgere sempre più giovani, famiglie e appassionati, rendendo il 2026 un anno di partecipazione e collaborazione.»

Il progetto sarà attuato tramite un avviso pubblico rivolto ad associazioni, enti e operatori che potranno proporre attività da inserire nel calendario ufficiale 2026. L’Amministrazione garantirà patrocinio istituzionale, supporto organizzativo e logistico, assistenza amministrativa e promozione attraverso i canali istituzionali. L’iniziativa includerà anche azioni dedicate alla sostenibilità ambientale degli eventi, all’accessibilità e all’inclusione delle persone con disabilità o in condizioni di fragilità socio-economica, e alla promozione dell’educazione motoria nelle scuole.

“Fossacesia Città dello Sport 2026” rappresenta un’occasione concreta di crescita culturale, sociale ed economica. Il progetto- si legge nella relazione dell'Amministrazione Comunale- valorizza la storia sportiva della città, le sue strutture e un territorio sempre più legato allo sport e al benessere. La delibera, approvata dalla Giunta Comunale il 28 novembre, si inserisce pienamente nella strategia di sviluppo che Fossacesia sta portando avanti negli ultimi anni, con l’obiettivo di costruire una città unita, dinamica e protagonista del proprio futuro.