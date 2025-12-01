Appuntamento martedì 2 dicembre al Rettorato dell'Università d'Annunzio a Chieti con il convegno “Costruire una società inclusiva: le nuove sfide per l’assistenza alle persone fragili”, una giornata di approfondimento dedicata a un tema fondamentale per il futuro del welfare: la costruzione di una società realmente inclusiva, capace di rispondere ai bisogni delle persone più vulnerabili.

L’iniziativa, in programma dalle 8:30 alle 18:30, è promossa dal Consiglio Regionale dell’Ordine Assistenti Sociali d’Abruzzo, in collaborazione con l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, e gode del patrocinio delle principali istituzioni regionali e locali, oltre che del Consiglio Nazionale dell’Ordine Assistenti Sociali.

A moderare i lavori saranno Francesca D’Atri, Presidente dell’Ordine Assistenti Sociali della Regione Abruzzo e Coordinatrice dell'Area Minori e Famiglia per il Comune di Chieti e il professor Francesco Ferzetti.

Nel pomeriggio, la tavola rotonda approfondirà temi chiave come autonomia, diritti, inclusione e innovazione sociale, grazie al contributo di esperti e professionisti del settore. Un appuntamento di altissimo profilo, che mette al centro la persona e rafforza il dialogo tra istituzioni, mondo accademico e operatori del welfare. Relatori e programma in foto.