Giornata Nazionale dell'Albero, piantati limoni nelle scuole dell'infanzia

In occasione della Giornata Nazionale dell'Albero, il Comune di Fossacesia ha messo a dimora nuovi alberi di limoni presso le scuole dell'infanzia della cittÃ , coinvolgendo attivamente i bambini e le insegnanti in un momento di festa e sensibilizzazione ambientale.

Le piantumazioni si sono svolte alle ore 10.30 presso la scuola dell'Infanzia di Viale San Giovanni in Venere e alle ore 11.30 presso la scuola dell'infanzia di Via Lungomare Nord. All'iniziativa hanno partecipato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, l'Assessore all'Ambiente Umberto Petrosemolo, l'Assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani e i consiglieri comunali Marina Paolucci e Giuseppe Sgrignuoli. I bambini hanno preso parte con entusiasmo all'attivitÃ , contribuendo con sorrisi e canti dedicati alla natura.

"La Festa dell'Albero Ã¨ un appuntamento importante per Fossacesia â€“ ha detto nel suo intervento di saluto il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“ La nostra Ã¨ una cittÃ che, in proporzione alla sua estensione, puÃ² vantare un numero molto elevato di alberi. Sono orgoglioso che, negli anni in cui ho avuto l'onore di guidare l'Amministrazione Comunale, abbiamo sempre incrementato il patrimonio arboreo, piantando nuovi alberi e curando quelli esistenti. Molte delle nostre strade oggi sono caratterizzate da alberature che manteniamo con impegno, perchÃ© rappresentano un valore per l'ambiente e la qualitÃ della vita dei cittadini".

L'iniziativa si inserisce nel percorso dell'Amministrazione verso un futuro piÃ¹ verde e sostenibile. Inoltre, nell'ambito della stessa ricorrenza, sabato 6 dicembre verranno consegnati gli alberelli ai nuovi nati nel periodo 01/11/2024 â€“ 31/10/2025, un gesto simbolico per celebrare la vita e la crescita della cittÃ .