Giornata Dipendenze Patologiche, ecco gli appuntamenti in provincia di Chieti

Chieti, atrio ingresso principale Ospedale “SS. Annunziata”, dalle ore 9 alle ore 13
Vasto zona antistante ingresso Ospedale “”San Pio”, dalle ore 9 alle ore 13
Lanciano spazio antistante Ospedale “Renzetti”, dalle ore 9 alle ore 13
Contemporaneamente, nei Ser.D. di Lanciano, Vasto e di Chieti si svolgeranno open day dal titolo “Hai mai sentito parlare del Ser.D? Forse sì, ma non come pensi - Stigma? No, grazie”.
Il Servizio per le Dipendenze (Ser.D) rappresenta il punto di riferimento fondamentale per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone con problematiche legate all’uso di sostanze, alle dipendenze comportamentali e al disagio correlato.
Tuttavia, nella percezione collettiva il Ser.D è spesso associato a stereotipi e pregiudizi che ne limitano la reale funzione sociale.
In occasione della giornata regionale dedicata alle dipendenze la UOC Servizi per le Dipendenze “si apre” alla comunità, favorendo la conoscenza e il dialogo per abbattere lo stigma e promuovere una cultura dell’ascolto, dell’inclusione e della prevenzione.
Molteplici le finalità delle iniziative in programma: promuovere una visione realistica e positiva del Ser.D come servizio di salute pubblica aperto a tutti; favorire la partecipazione della cittadinanza e delle nuove generazioni a momenti di informazione e confronto; creare alleanze territoriali; incentivare una cultura della prevenzione e del benessere psico-sociale.
“L’invito è aperto a tutti - ricorda Mariella Castrovilli, Direttore f.f. del Servizio Dipendenze della Asl - per vivere una giornata senza filtri, per scoprire cosa facciamo davvero, conoscere chi lavora nei Ser.D e capire che parlare di dipendenze significa parlare di persone, esperienze e scelte. Il nostro non è solo il luogo di “ chi ha problemi”, ma uno spazio di dialogo, supporto e prevenzione, dove si può parlare liberamente di benessere, scelte e difficoltà, senza giudizi”.