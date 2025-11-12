Una giornata formativa e di confronto sulla violenza di genere

Venerdì 14 novembre, dalle 15 alle 19, presso il Salone d’Onore “Benito Lanci” dell’ex Casa di Conversazione di Lanciano, si terrà la giornata formativa dal titolo “Il C.U.A.V. Frentano: una risorsa per il territorio nel contrasto alla violenza domestica e assistita”.

L’evento è promosso dal Comune di Lanciano, ECAD dell’Ambito Distrettuale Sociale Frentano 11, insieme ai Comuni dell’Ambito, per consolidare la collaborazione tra istituzioni, professionisti e associazioni impegnati quotidianamente contro la violenza domestica e assistita e per approfondire ogni risvolto relativo al C.U.A.V. (Centro Uomini Autori di Violenza), percorso di ascolto e consulenza per gli uomini che intendono modificare il proprio atteggiamento con la partner, improntato sulla violenza, sulla prevaricazione e sull’abuso.

L’incontro, accreditato sia per avvocati sia per assistenti sociali, rappresenta un appuntamento ormai consueto e fondamentale per la sensibilizzazione della comunità sul tema della violenza di genere e per il rafforzamento della rete territoriale di contrasto.

La giornata vedrà i saluti iniziali della dottoressa Cinzia Amoroso, Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Lanciano, della dottoressa Angela Di Girolamo, Presidente del Tribunale di Lanciano, e dell’avvocato Antonio Codagnone, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lanciano, e la partecipazione di illustri relatori: il dottor Fabio Roia, Presidente del Tribunale di Milano, che interverrà sul tema “Valutazione della pericolosità sociale degli autori di reati di violenza di genere e i percorsi trattamentali”; la dottoressa Elena Belvederesi, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano, che tratterà de “Ruolo e la funzione della Procura della Repubblica rispetto alle vittime e agli autori di violenza di genere”; il dottor Giuseppe Rasetti, la dottoressa Luciana Sammaciccia e l’avvocato Quirino Ciccocioppo del C.U.A.V. Frentano, che parleranno di “Lavorare con gli uomini autori di violenza: metodologie, criticità, inquadramento e modalità operative”; la dottoressa Francesca D’Atri, Presidente CROAS Abruzzo, che approfondirà il tema “La violenza di genere e la violenza assistita: aspetti sociali e lavoro di rete”; la dottoressa Silvana Di Filippo, assistente sociale, e l’avvocato Luigia Corneli, che illustreranno il progetto “Il passaporto sociale contro le violenze: conoscere i diritti dei minori e delle donne per la prevenzione degli abusi e delle violenze di genere”; la dottoressa Andrea Nicole Casali, che presenterà “Dalla peer education al servizio sociale di prossimità per la prevenzione delle violenze di genere e delle cyberviolenze”; la dottoressa Licia Zulli, referente del Centro Antiviolenza Dafne di Lanciano, che parlerà de “Il ruolo del Centro Antiviolenza e le possibili collaborazioni con il CUAV”.

A moderare l’incontro saranno l’avvocato Marta Di Nenno, Presidente della Camera Penale, e l’avvocato Antonella Filomena Fantini, dell’Avvocatura Comunale di Lanciano.

“È di fondamentale importanza” sottolinea l’assessore Cinzia Amoroso (Lega) “accogliere le donne vittime di violenza e accompagnarle in un percorso psicologico di emancipazione e distacco dal proprio carnefice. Questo cammino di supporto e rinascita richiede competenza, ascolto e collaborazione tra i vari attori della rete antiviolenza. Allo stesso tempo, è altrettanto importante intervenire sugli uomini autori di violenza, offrendo loro percorsi di consapevolezza e cambiamento che consentano di interrompere i comportamenti abusanti e prevenire la recidiva. Solo agendo su entrambi i fronti – protezione delle vittime e recupero degli autori – è possibile costruire una società più sicura, consapevole e rispettosa”.

“Questa giornata formativa rappresenta un tassello che rafforza l’impegno dell’Amministrazione comunale nel promuovere una cultura del rispetto e dell’ascolto, invitando le persone vittime di violenza a non restare sole, ma a rivolgersi con fiducia alle istituzioni e alla rete antiviolenza” ribadisce il Sindaco, Filippo Paolini. “Il Comune, inoltre, ha messo in campo misure economiche a sostegno delle associazioni aderenti al Patto della Rete Antiviolenza, impegnate quotidianamente nella tutela e nel supporto delle vittime. Contemporaneamente mi preme sottolineare il grande lavoro svolto dal personale dedicato del settore sociale, che opera con grande sensibilità e dedizione. Molte volte, infatti, gli operatori si trovano a gestire segnalazioni anche in orario notturno, nonostante l’assenza di un servizio di reperibilità, dimostrando un senso di responsabilità e una disponibilità che vanno oltre il dovere professionale”.