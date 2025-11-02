Partecipa a Lanciano News

Â«Giornata che rappresenta momento di riflessione e riconoscenza verso chi ha difeso libertÃ  e democraziaÂ»

A Fossacesia cerimonia per la Giornata dell'UnitÃ  d'Italia e delle Forze Armate

redazione
Appuntamenti
In occasione della Giornata dell'UnitÃ  Nazionale e delle Forze Armate, il Comune di Fossacesia organizza una cerimonia commemorativa per rendere omaggio a quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria e per la pace. Le celebrazioni si terranno martedÃ¬ 4 novembre 2025

Il programma prevede, alle ore 10:30, la partenza del corteo da Piazza Fantini per raggiungere Largo Castello, nell'area antistante la Chiesa Parrocchiale, dove verrÃ  deposto un omaggio floreale al Cippo in memoria dei Caduti civili. 

Alle ore 11:00 Ã¨ prevista la deposizione della Corona d'alloro al Monumento ai Caduti in Piazza Fantini. Seguiranno, alle ore 11:15, le letture a cura degli alunni della Scuola Primaria di primo grado di Fossacesia e l'intervento conclusivo del Sindaco Enrico Di Giuseppantonio

"Questa giornata â€“ commenta in un messaggio il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“ rappresenta un momento di riflessione e di riconoscenza verso coloro che hanno difeso i valori fondamentali della libertÃ , dell'unitÃ  e della democrazia. Ãˆ anche un'occasione per trasmettere alle giovani generazioni l'importanza della memoria e dell'impegno civico". 

La cittadinanza Ã¨ invitata a partecipare.

