Domenica 2 novembre - La Parola del Signore

GesÃ¹ disse alla folla: Â«Tutto ciÃ² che il Padre mi dÃ , verrÃ a me: colui che viene a me, io non lo caccerÃ² fuori, perchÃ© sono disceso dal cielo non per fare la mia volontÃ , ma la volontÃ di colui che mi ha mandato. E questa Ã¨ la volontÃ di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nellâ€™ultimo giorno. Questa infatti Ã¨ la volontÃ del Padre mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risusciterÃ² nellâ€™ultimo giornoÂ». (Gv 6,37-40)

In questa domenica, poichÃ© Ã¨ il 2 novembre, ricordiamo tutti i defunti la Parola ci ricorda quando Ã¨ grande lâ€™amore di Dio che non vuole che nessuno vada perso e, se crede, avrÃ la vita eterna.

GesÃ¹ oggi vuole dirci che appoggiarsi a Lui Ã¨ Via, VeritÃ e Vita. Ãˆ certo che questa Ã¨ lâ€™unico modo per essere con Lui ma, per realizzarlo nella nostra vita, bisogna, come Lui:

fidarsi del Padre fino a consegnarci totalmente a Lui nel compiere la sua volontÃ ;

che ci porterÃ alla Pasqua eterna.

L'amore di Dio che si Ã¨ manifestato in GesÃ¹ vuole rassicurarci che alla fine della nostra vita mortale:

la misericordia del Padre prevarrÃ sul giudizio;

ci si possa salvare anche, in presenza di imperfezioni della vita presente.

E quindi, anche per me e te, occorre vivere il presente in modo da realizzare il â€˜sogno di Dioâ€™ che ci porterÃ a vivere l'eternitÃ . CiÃ² farÃ sÃ¬ che la vita non finisca ma si prolunghi in quella dimensione, conforme alla promessa di Dio, Ã¨ il Paradiso e che apre le porte alla vita per sempre. Questa certezza che lâ€™amore andrÃ oltre la morte e che, anche il male piÃ¹ ostinato, Ã¨ impotente di fronte alla misericordia divina e nulla impedisce che Dio possa far valere gli effetti della salvezza redentiva del suo Figlio anche al termine del nostro pellegrinaggio terreno.

Ed io parlo della morte con i famigliari? Ricordo con riconoscenza i famigliari e amici defunti?

Signore, ti affido, i miei cari e gli amici, che ora vivono in te, e fa che l'abbraccio del tuo amore, possa donare loro la vita senza fine, che hai promesso a tutti i Tuoi figli. Amen