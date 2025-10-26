Scuole, associazioni e istituzioni insieme per "Puliamo il Mondo"

Anche quest’anno Tornareccio è stata protagonista di Puliamo il Mondo: si è svolta venerdì 24 ottobre l’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Tornareccio e dal Circolo Legambiente Geo APS, alla quale hanno partecipano gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado dell’Ist.Comprensivo P. Borrelli e giovani provenienti da Italia, Germania, Bulgaria, Slovacchia, Romania e Belgio per il progetto Erasmus+ Youth Exchange “Social Enterprise and Natural Capital” di Arci Officine Culturali.

Puliamo il Mondo è più di un’azione di pulizia, è un atto d’amore per prendersi cura dei nostri territori, trasformando luoghi degradati in spazi di bellezza, incontro e partecipazione. Attraverso gesti semplici ma concreti, come raccogliere rifiuti o restituire vita a un’area abbandonata, Puliamo il Mondo è un’occasione per cittadini, scuole, amministrazioni locali e associazioni di essere protagonisti del cambiamento. Una buona causa da abbracciare insieme, perché è solo così che possiamo costruire territori più giusti, sani e vivibili.

“A Tornareccio protagonisti i giovani provenienti da vari paesi europei e i giovanissimi che si sono dedicati alla cura del centro storico di Tornareccio e del parco Sandro Pertini, raccogliendo mozziconi di sigaretta, cannucce, pezzi di plastica, bottiglie di vetro. Con il nostro appuntamento, riuniamo volontari e volontarie che con un gesto generoso si rimboccano le maniche, contribuendo ad un futuro più sostenibile e a un ambiente libero dai rifiuti.” dichiara Rebecca Virtù, presidente del circolo Legambiente Geo APS.

Nicola Iannone, sindaco di Tornareccio ha dichiarato: “Per costruire un mondo migliore ognuno è chiamato a fare la propria parte. Giornate come questa servono ad aumentare la sensibilità di tutti verso l’ambiente e i beni comuni e mi fa piacere che oggi siano presenti tanti ragazzi. Non basta stare a guardare ma bisogna rimboccarsi le maniche per risolvere i problemi e lasciare alle nuove generazioni un ambiente ed un territorio sano, pulito e bello.”

Puliamo il Mondo ha superato le 30 edizioni eppure è un’iniziativa che continua ad avere un grande successo. Ogni anno sono tantissimi i cittadini, le associazioni e le amministrazioni comunali che partecipano alla campagna di volontariato proposta da Legambiente. La giornata di Puliamo il Mondo è fondamentale per sensibilizzare cittadini ed amministrazioni sulla necessità di mettere in pratica azioni concrete per prendersi cura dell’ambiente, per contrastare i cambiamenti climatici, per migliorare la resilienza dei territori e per costruire un mondo migliore per tutti: libero dai rifiuti ma anche dalle ingiustizie sociali e dalle disuguaglianze.