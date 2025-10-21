Toni Belfatto trionfa al Principato di Monaco: il professionista dell’estetica premiato al 'Chokolashow' dal Principe Alberto II

Toni Belfatto vince la seconda edizione dell’evento benefico Chokolashow al Principato di Monaco.

La sua opera, dedicata al mondo nautico, è stata la più votata tra le otto partecipanti, realizzate da diversi artisti internazionali.

Il professionista dell’estetica abruzzese, di Casoli, conosciuto e apprezzato in tutto il mondo per essere stato il pioniere di tecniche sperimentali e innovative in fatto di dermopigmentazione, è stato premiato l’altra sera all’Hôtel Méridien Beach Plaza alla presenza del Principe Alberto II.

Rispetto dei criteri di incisione artistica, estro artistico di spicco, significato dell’opera e massimi voti da parte dei giornalisti e pubblico votante: queste le motivazioni che hanno portato alla vittoria.

“Mai avrei immaginato di trovarmi qui, a Monaco, a ricevere un premio per qualcosa che, fino a poco tempo fa, non faceva parte del mio mondo che è la dermopigmentazione – questo il commento dell’esperto di bellezza -. Incidere sul cioccolato è stato come imparare un nuovo linguaggio, dove ogni segno racconta emozione, fragilità e passione. È stata una sfida, con me stesso, con i miei limiti, con la paura di non essere all’altezza. E questa vittoria non è solo mia. È il simbolo di ciò che accade quando l’arte incontra il cuore, quando la competizione lascia spazio alla condivisione. Noi otto artisti abbiamo condiviso un obiettivo comune: usare la bellezza per fare del bene”. Molto apprezzato l’accostamento creato dall’artista tra gli elementi del mondo nautico e la dermopigmentazione. Nella tavolozza di Belfatto, infatti, oltre al veliero che naviga in mare aperto col vento in poppa, elemento principale dell’incisione, c’è un bellissimo occhio con sopracciglio e un’areola mammaria a ricordare quello che Belfatto fa ogni giorno, ovvero migliorare l’aspetto estetico delle persone ma anche aiutarle dal punto di vista psicologico a superare traumi dovuti a inestetismi a seguito di malattie o terapie aggressive. Ad arricchire il cielo di cioccolato, un sole con al centro un cuore che scrivono su tela in modo impeccabile la vera filosofia del dermopigmentista: la luce che è positività, speranza e bellezza; il cuore che è la passione che dà vita ad ogni cosa.

L’iniziativa, firmata “Monaco International Hub”, l’associazione presieduta dalla giornalista Maria Bologna. è iniziata a settembre, con la consegna di otto tavole di cioccolato agli otto artisti partecipanti che vi hanno inciso un elemento simbolico a tema nautico. Le opere, compresa quella di Belfatto, per circa due settimane, nella sede monegasca della casa d'aste Wannenes Art Auctions in concomitanza con il Monaco Yacht Show 2025, sono state esposte al pubblico che ha votato l’incisione preferita. Infine sono state presentate al Chokolashow Village al Meridien Beach Palace Hotel di Monte Carlo e hanno partecipato all’asta benefica a sostegno di otto associazioni monegasche.

“L’altra sera guardando la sala dove erano esposte le opere – ha commentato Belfatto, che è stato accompagnato per l’occasione da altri due imprenditori abruzzesi, Angelucci Trasporti e Tenaglia Costruzioni – ho visto che la vera bellezza è l’altruismo. E questo premio, permettetemi di dirlo, appartiene a tutti noi”.