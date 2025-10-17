Futuro e innovazione, l'Esercito in 'vetrina' alla fiera 'Progress'

Dal 23 al 25 ottobre a Lanciano, in occasione della fiera "Progress”, e dal 24 al 26 ottobre a L’Aquila durante l’evento “L’Aquila - Città di Montagna”, i cittadini abruzzesi potranno scoprire da vicino il mondo dell’Esercito, presente a entrambi gli eventi con un info point dedicato. L’iniziativa è rivolta ai giovani e alle loro famiglie per presentare l’innovazione, l’evoluzione tecnologica, l’addestramento e le prospettive professionali offerte dal mondo militare.

Presso gli info point, le donne e gli uomini dell’Esercito illustreranno le numerose opportunità di reclutamento come i concorsi per l’accesso alle Scuole Militari e alle varie carriere per Ufficiali, Sottufficiali e Volontari in ferma iniziale, ma anche le numerose specializzazioni tecniche e professionali che l’Esercito mette a disposizione e i cui bandi sono consultabili on line visitando il sito dell’Esercito Italiano www.esercito.difesa.it.

A Lanciano, nel polo fieristico d’Abruzzo durante la "Progress” - manifestazione dedicata all’orientamento degli studenti abruzzesi e molisani e al dialogo tra le scuole e le istituzioni - sarà possibile visitare lo spazio espositivo dell’Esercito, interattivo e dinamico, e ricevere informazioni sui concorsi, anche tramite l’ausilio dei nuovi assistenti virtuali, Ettore e Atena (https://avatarei.difesa.it/evo/).

I giovani di età compresa tra i 18 e 24 anni non compiuti, interessati a diventare Volontario in Ferma Iniziale, potranno presentare direttamente sul posto la propria candidatura per il 1° Blocco – 2026, portando con loro le credenziali digitali SPID o la Carta d’Identità Elettronica con relativi PIN e PUK. Inoltre, i visitatori potranno simulare un imbarco operativo e salire a bordo del veicolo tattico leggero “Lince”, mezzo operativo e tecnologicamente avanzato della Forza Armata, e sperimentare alcuni materiali e sistemi in dotazione ai reparti operativi.

Nel centro storico del capoluogo abruzzese durante “L’Aquila - Città di Montagna 2025”, il pubblico potrà avvicinarsi al mondo dell’Esercito cimentandosi nell’arrampicata sulla parete di roccia, con la supervisione di istruttori del 9° Reggimento alpini.

Attraverso la partecipazione a queste due manifestazioni - si sottolinea in una nota -, l’Esercito rinnova il proprio impegno nel dialogare con i cittadini e nel coinvolgimento delle nuove generazioni, promuovendo la conoscenza del mondo militare fondato su tecnologia, addestramento e valori.