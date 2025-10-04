"Giorno del Dono" dedicato al coraggio del giovanissimo Samuel Massa

Il Comune di Fossacesia parteciperà anche quest'anno al Giorno del Dono, che si celebrerà il 4 ottobre 2025 in tutta Italia. L'iniziativa, #DonareMiDona, promossa dall'Istituto Italiano della Donazione (IID), festeggia il suo decimo anniversario.

Fossacesia partecipa anche allo speciale contest #10annidiDonoDay candidando una speciale storia di dono.

Il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha ricordato con orgoglio una storia di generosità che ha toccato tantissime persone: quella di Samuel Massa, un ragazzo di 14 anni che, durante una fredda giornata invernale, si è tuffato nel mare lungo la Costa dei Trabocchi per salvare un capriolo in difficoltà. Un gesto di straordinario altruismo che ha portato Samuel a ricevere numerosi riconoscimenti, tra cui un premio dal Comune di Fossacesia, un attestato dalla Regione Abruzzo tramite l'Osservatorio Regionale della Legalità, e infine l'Attestato d'onore di Alfiere della Repubblica conferito dal Presidente Sergio Mattarella. Per il #DonoDay2025 la Chiesa parrocchiale di San Donato e la storica Torre Campanaria saranno illuminate di Rosso.

Con la partecipazione al Giorno del Dono e la valorizzazione di storie come quella di Samuel, Fossacesia continua a promuovere la cultura del dono e dell'impegno civile, dimostrando come anche un piccolo gesto possa avere un grande significato per l'intera città.