Grande successo per "Racconti dei nonni ai nipoti"

Gremito e festante il piazzale esterno dell’ex Istituto De Giorgio di Lanciano, invaso pacificamente da una folla colorata e gaia di bambini, accompagnati da docenti, genitori e nonni, provenienti dalle scuole primarie lancianesi “Principe di Piemonte”, “Eroi Ottobrini”, “Olmo di Riccio”, “Rocco Carabba”, “Marcianese” e “Giardino dei Bimbi”, tutti lì riuniti per la presentazione del libro “Racconti… dei nonni ai nipoti” e per l’inaugurazione della relativa mostra dei lavori degli scolari. Il volume (e così la mostra) raccoglie testi e disegni realizzati dai bambini delle terze dello scorso anno ispirandosi ai racconti dei nonni. Ne è scaturito un libro delicato e avvincente, un amalgama straordinario che unisce le memorie degli anziani e la sensibilità e la capacità dei più piccoli di assorbire e di fare proprie le storie ascoltate.

Il progetto è stato promosso e curato dall'Associazione Culturale "Quartiere Storico Civita Nova" in collaborazione con l'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Lanciano.

Sono intervenuti il Sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, S.E. Monsignor Emidio Cipollone, il Presidente dell’Associazione “Quartiere Storico Civita Nova”, Franco Donatelli, l’ideatrice del progetto, Maura Febbo, e Domenico Del Bello, membro del Direttivo dell’Associazione

«I nonni svolgono un ruolo strategico e sono una risorsa preziosa e insostituibile per le famiglie e per l’intera collettività, custodi della memoria storica e di tanti valori importanti di cui sono esempio, uno fra tutti la resilienza» ha commentato il Sindaco di Lanciano. «Questa grande rete – istituzioni, scuola, famiglia – come diceva don Giussani, deve stare vicina ai nostri giovani per favorirne una crescita sana e armoniosa.»

«I nonni non vi fanno delle lezioni, ma vi raccontano delle storie» ha affermato S.E. Monsignor Cipollone, sottolineando la funzione dei nonni di trasmettere, tramandare storie, esperienze, sapere.

Auguri, dunque, a tutti i nonni, punti di riferimento e ricchezza inestimabile per la nostra società!