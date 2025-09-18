“Jazz e convivialità: grande successo alla Pro Loco con il Black Cow Quartet”

Grande partecipazione e applausi entusiasti hanno caratterizzato la serata di ieri presso la sede della Pro Loco di Lanciano, dove musica e convivialità si sono intrecciate in un evento che ha riscosso unanime successo. Protagonisti della scena i giovani talenti del “Black Cow Quartet”, capaci di regalare al pubblico un viaggio sonoro tra i linguaggi più raffinati del jazz. L’atmosfera calda e coinvolgente è stata ulteriormente arricchita dall’offerta gastronomica preparata per l’occasione, che ha esaltato il gusto della buona cucina locale.

“Grazie a tutti i partecipanti – ha dichiarato il presidente della Pro Loco, Giuseppe De Pasqua – un grazie particolare va al nostro Alessio, sempre pronto a interpretare al meglio lo spirito di squadra che ci contraddistingue”. Parole che sottolineano non solo la riuscita dell’iniziativa, ma anche il valore del lavoro condiviso e della passione che anima i volontari dell’associazione.

La serata ha visto anche la collaborazione di un nuovo amico, Claudio, soprannominato ‘il milanese’, che ha portato entusiasmo e nuove energie al gruppo. “Speriamo possa trovare presto casa a Lanciano – ha aggiunto De Pasqua – perché la città lo sta conquistando giorno dopo giorno”.

Un evento che conferma ancora una volta la vitalità culturale e associativa della Pro Loco di Lanciano, sempre attenta a proporre appuntamenti in grado di unire arte, musica e convivialità, valorizzando al contempo lo spirito di comunità che rende unico il territorio. Enzo Dossi