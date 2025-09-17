Rino e Iside, tartarughe Caretta caretta pronte a tornare in mare

Un appuntamento speciale a Punta Penna!
Il 19 settembre scrive in una nota l'assessore all'Ambiente a Vasto, Gabriele Barisano -, dalla splendida spiaggia di Punta Penna (Vasto), due tartarughe marine Caretta caretta torneranno finalmente al loro mare.
Si tratta di Rino e Iside, curate con amore e professionalitÃ dal Centro Studi Cetacei di Pescara:
Rino: finito accidentalmente nelle reti di un peschereccio al largo di Ortona lo scorso novembre, era troppo piccolo (circa 3 kg) per essere subito liberato. Ora, cresciuto e in forze, Ã¨ pronto per la sua nuova vita in mare.
Iside: recuperata lo scorso maggio vicino al pontile di Vasto Marina, debilitata da una polmonite. Dopo mesi di cure, ha recuperato pienamente energia e salute ed Ã¨ pronta a nuotare di nuovo libera.
Lâ€™evento rientra nelle iniziative del Festival dei Capodogli, organizzato dal Comune di Vasto: unâ€™occasione unica per celebrare insieme la bellezza e la fragilitÃ del nostro mare.