UT Factory a Ortona, 'Open Day' per scoprire i nuovi corsi e "uscire dalla routine"

Un'occasione per esplorare nuovi orizzonti artistici e culturali: lunedì 15 settembre, dalle 16:00 alle 20:00, il Cinema Auditorium Zambra di Ortona apre le porte in occasione dell'Open Day dedicato alla conoscenza dei corsi che partiranno ad ottobre.

L'evento è l'occasione perfetta per scoprire la nuova offerta formativa, in linea con il motto della stagione teatrale proposta da Unaltroteatro, "ESC. Esci dalla routine": si tratta di un invito a mettersi in gioco e a rompere gli schemi.

In particolare, durante l'Open Day verranno presentati due nuovi percorsi formativi: corso di recitazione per ragazzi e ragazze, un percorso dedicato ai più giovani che desiderano avvicinarsi al mondo del teatro e del cinema con la docente Lorenza Sorino, attrice, regista e formatrice, che seguirà anche il corso 'Trame interiori' per adulti, rivolto a chi desidera conoscersi meglio attraverso l’esperienza corporea, a chi vuole ritrovare connessione con sé stesso in modo semplice e non teorico, a chi cerca uno spazio creativo e sicuro, senza pressioni di performance. È aperto a tutte le età e livelli di esperienza.

Inoltre ci sarà un laboratorio annuale condotto da Arturo Scognamiglio destinato a tutti coloro che abbiano voglia di mettersi alla prova in un percorso che attraversa il lavoro di messa in scena di un testo che partendo da Molière terminerà con un workshop finale con Michele Santeramo (nella foto) e la messa in scena di “Arpagone alla prova” liberamente ispirato a L’Avaro di Molière, dello stesso Santeramo.

Il lavoro di studio e successivo allestimento sarà strutturato in fasi progressive.

Questi i personaggi e relative richieste:

- Fabrizio e Annamaria (uomo e donna di circa 50 anni ciascuno);

- Piero e Marcella (ragazzo e ragazza di circa 20 anni);

- Marianna (ragazza poco più di 20 anni);

- Francesco e Caterina (circa 60 anni ciascuno).

Non è richiesta esperienza pregressa ma disponibilità e attitudine al lavoro teatrale.

Per maggiori info e per candidarsi è possibile mandare una mail a segreteria@unaltroteatro.com.

I candidati selezionati saranno convocati per un incontro/laboratorio di ammissione.

In occasione dell'Open Day gli interessati potranno incontrare gli organizzatori, porre domande sui programmi didattici e, soprattutto, cogliere l'opportunità di iscriversi ai corsi.