Partecipa a Lanciano News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Si alza il sipario sul Teatro Comunale 'Franco Del Re' a Torino di Sangro

redazione
Appuntamenti
Condividi su:

"Siamo entusiasti di annunciare l'inaugurazione del Teatro Comunale "Franco Del Re"! Un evento storico per la nostra comunitÃ , frutto di impegno e dedizione di varie figure che si sono succedute negli anni": cosÃ¬ in una nota Nino Di Fonso, sindaco di Torino di Sangro, unitamente all'amministrazione comunale locale.

L'inaugurazione si terrÃ  domenica 14 settembre, alle ore 18:30, con il raduno di tutti i partecipanti previsto in Piazza Donato Iezzi.

Ospite dâ€™onore della serata sarÃ  lâ€™attore Ettore Bassi, noto al pubblico per i suoi ruoli in numerose produzioni televisive e teatrali, che saprÃ  sicuramente rendere giustizia alla profonditÃ  del personaggio che rappresenterÃ  nellâ€™opera teatrale "Il Sindaco Pescatore". Lo spettacolo Ã¨ un omaggio alla figura di Angelo Vassallo, il Sindaco di Pollica (nel Cilento) assassinato per il suo impegno contro l'illegalitÃ  e la difesa del suo territorio.

"Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo significativo evento per la nostra comunitÃ ", conclude il primo cittadino di Torino di Sangro.

Condividi su:

Seguici su Facebook