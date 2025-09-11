Si alza il sipario sul Teatro Comunale 'Franco Del Re' a Torino di Sangro

"Siamo entusiasti di annunciare l'inaugurazione del Teatro Comunale "Franco Del Re"! Un evento storico per la nostra comunitÃ , frutto di impegno e dedizione di varie figure che si sono succedute negli anni": cosÃ¬ in una nota Nino Di Fonso, sindaco di Torino di Sangro, unitamente all'amministrazione comunale locale.



L'inaugurazione si terrÃ domenica 14 settembre, alle ore 18:30, con il raduno di tutti i partecipanti previsto in Piazza Donato Iezzi.



Ospite dâ€™onore della serata sarÃ lâ€™attore Ettore Bassi, noto al pubblico per i suoi ruoli in numerose produzioni televisive e teatrali, che saprÃ sicuramente rendere giustizia alla profonditÃ del personaggio che rappresenterÃ nellâ€™opera teatrale "Il Sindaco Pescatore". Lo spettacolo Ã¨ un omaggio alla figura di Angelo Vassallo, il Sindaco di Pollica (nel Cilento) assassinato per il suo impegno contro l'illegalitÃ e la difesa del suo territorio.



"Invitiamo la cittadinanza a partecipare a questo significativo evento per la nostra comunitÃ ", conclude il primo cittadino di Torino di Sangro.