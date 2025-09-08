Formazione salvavita a Casoli: buoni riscontri per il corso gratuito di disostruzione pediatrica

Sabato 6 settembre, presso il Cinema Teatro Comunale di Casoli, si è svolto con grande partecipazione un corso gratuito di disostruzione pediatrica, organizzato dal Comune di Casoli nell’ambito del progetto “A scuola di salute e sicurezza: conto su di te”, in collaborazione con il centro di formazione accreditato FormiAmo.



Il corso, rivolto a genitori, nonni, educatori, baby-sitter e operatori che si occupano di bambini e ragazzi, ha fornito nozioni teoriche e strumenti pratici fondamentali per affrontare situazioni di soffocamento nei neonati e nei più piccoli.



«Abbiamo appreso, ad esempio, che anche un semplice palloncino sgonfio può rappresentare un pericolo gravissimo se ingerito da un bambino. Sapere come agire, in quei secondi decisivi, può davvero salvare una vita», ha dichiarato il sindaco Massimo Tiberini, che ha partecipato attivamente al corso, provando personalmente la manovra su manichino:

«Posso confermare che, sebbene sembri semplice, quando si passa all’atto pratico tutto cambia. La prontezza e la tecnica si acquisiscono solo con la formazione.»



L’iniziativa rientra in un percorso avviato dall’Amministrazione comunale per rafforzare la cultura della prevenzione, della sicurezza e della salute pubblica.



«A Casoli vogliamo costruire una comunità preparata e solidale – ha aggiunto il sindaco – per questo proseguiremo convintamente su questa strada fatta di divulgazione e formazione.»



Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’associazione FormiAmo per la professionalità e l’approccio altamente formativo, e alla consigliera comunale Anna Di Marino, promotrice dell’iniziativa e da tempo impegnata nella realizzazione di attività concrete per il benessere della cittadinanza.



A fine corso è stato rilasciato un attestato di partecipazione a ciascun iscritto.