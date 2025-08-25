'La Città e le Stelle', riecco le osservazioni astronomiche di fine agosto a Lanciano

Lanciano alza lo sguardo al cielo.
Da oltre trent’anni l'appuntanento “La Città e le Stelle” è diventata un rito collettivo, capace di richiamare generazioni diverse attorno ai telescopi del Gruppo Astrofili Frentani, trasformando la curiosità scientifica in un’esperienza da vivere insieme.
L’edizione 2025, la XXXI, si svolgerà nelle serate di venerdì 29 e sabato 30 agosto, a partire dalle ore 21.30, nel Polo Museale Santo Spirito di Lanciano, con il patrocinio del Comune di Lanciano nell’ambito del programma “Lanciano Estate 2025”.