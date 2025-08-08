Aspettando 'Sentieri dâ€™Autunno' un assaggio di tradizione, gusto e musica a Paglieta

Parte la marcia di avvicinamento alla 20Âª edizione di Sentieri dâ€™Autunno a Paglieta, in programma sabato 25 e domenica 26 ottobre. Un evento che ogni anno celebra con orgoglio i sapori, le tradizioni e lâ€™anima piÃ¹ autentica del borgo, in unâ€™atmosfera conviviale e genuina.

Ma perchÃ© aspettare ancora poco piÃ¹ di due mesi? La Pro Loco Paglieta APS, in sinergia con lâ€™amministrazione comunale, ripropone il consueto prologo estivo con la sesta edizione di Aspettando Sentieri dâ€™Autunno, unâ€™anteprima pensata per anticipare il clima autunnale, celebrare le radici del territorio e regalare al pubblico un assaggio di quella magia che contraddistinguerÃ il grande evento di ottobre.

Appuntamento sabato 9 agosto, quando le vie del borgo si animeranno con mostre, mercatini artigianali e un ricco programma di intrattenimento. Dalle ore 19:00 apriranno gli stand gastronomici, dove sarÃ possibile gustare specialitÃ locali come il rintrocilo (in versione al sugo o aglio e olio), pizze fritte, arrosticini, panino con la salsiccia, patatine fritte e dolci tipici, il tutto accompagnato dalla degustazione dei vini delle cantine Palea e Paolucci.

La musica dal vivo sarÃ affidata a Deverga che, con il suo stile coinvolgente, animerÃ la serata. Anche i dj set Davide Collaretti e Gianluca Collaretti faranno ballare il pubblico fino a tarda notte.

Per i piÃ¹ piccoli, tanta animazione, truccabimbi e palloncini perchÃ© Aspettando I Sentieri dâ€™Autunno Ã¨ un evento pensato per tutte le etÃ .

Unâ€™occasione unica per vivere in anticipo lâ€™anima autentica di Paglieta, tra sapori genuini, tradizione e atmosfera conviviale.