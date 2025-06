"Chiedimi chi erano i Beatles â€“ I Giovani, la Politica, la Storia", Bersani presenta il suo libro a Casoli

Mercoledì 25 giugno alle ore 17.30 il Teatro Comunale di Casoli ospiterà un appuntamento di rilievo: la presentazione del nuovo libro dell’On. Pierluigi Bersani, "Chiedimi chi erano i Beatles – I Giovani, la Politica, la Storia".



Un’opera intensa e attuale, che intreccia memoria e impegno civile, passato e futuro, attraverso il filo conduttore di una domanda apparentemente semplice ma profondamente simbolica. Bersani affronta temi cruciali come la partecipazione politica giovanile, il valore della memoria storica e il senso di comunità in un’epoca segnata da trasformazioni rapide e profonde.



All'incontro interverranno il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini, il commissario per la ricostruzione, Giovanni Legnini, la presidente dell’Associazione 25 Aprile – Abruzzo Progressista, Paola Cianci, il segretario provinciale del Partito Democratico di Chieti, Leo Marongiu, e la segretaria del Circolo Intercomunale Aventino, Ottavia Cianci. A dialogare con l’autore sarà la giornalista Maria Rosaria La Morgia la quale modererà l'incontro.



L’evento sarà un’occasione per riflettere collettivamente sulle sfide della politica contemporanea, a partire dalla consapevolezza del passato e dal ruolo fondamentale delle nuove generazioni.



Ingresso libero.