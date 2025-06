A Ortona la festa della Sacra Ampolla

L'Associazione Anno Domini 1566 e la Basilica Cattedrale San Tommaso Apostolo di Ortona, presentano l'ultimo appuntamento degli eventi inerenti la Reliquia del Sangue del Santissimo Crocifisso di Ortona, che avranno luogo domenica 29 giugno.

Il miracolo è legato all'assalto dei Turchi del 1566, quando la piccola chiesa ortonese fu risparmiata dagli ottomani, grazie all'avvenimento prodigioso che coinvolse l'affresco di Gesù Crocifisso, avvenuto il 13 giugno dello stesso anno davanti alle monache cistercensi. Le pie donne custodirono il prezioso Sangue in due ampolle, ma quattro anni più tardi, nel 1570 le due boccette furono trafugate e portate a Venezia. Nel 1934 fece ritorno a Ortona una delle due ampolle ed è oggi custodita nello stesso luogo dove avvenne il miracolo, presso l'Oratorio del Crocifisso.

La città si prepara a festeggiare il 91° anniversario del ritorno da Venezia della Sacra Ampolla, avvenuto il 29 giugno 1934 trasportato dalla città veneta dal Cacciatorpediniere “Grado” della Regia Marina Militare, dopo che la Reliquia ha terminato la sua “Peregrinatio” nelle città abruzzesi e nelle parrocchie cittadine in occasione dell'Anno Giubilare della Speranza.

Dal 26 al 28 giugno, l'Ampolla si troverà nella Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria per il Triduo Solenne alle ore 18.30 seguito dalla Santa Messa.

Sabato 28 giugno, in mattinata, nella Basilica di San Tommaso Apostolo verrà celebrata la Divina Liturgia Ortodossa, officiata da S.E. Mons. Siluan, Vescovo della Diocesi Romena d'Italia che successivamente sosterà in preghiera davanti alla Sacra Ampolla.

Domenica 29 giugno, alle ore 11,30 in Cattedrale la Santa Messa Solenne sarà celebrata da S. E.Mons. Mauro Lalli, Nunzio Apostolico, animata dalla “Cappella Musicale San Francesco” alla presenza delle autorità civili e militari.

Infine, nella serata di domenica, appuntamento da non perdere con gli archi dell'Orchestra Sinfonica Tosti, per un viaggio nella spiritualità barocca nella bellissima Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria alle ore 21.15 a ingresso libero, con l'esecuzione de “Le quattro stagioni”, di Antonio Vivaldi in un'atmosfera unica a “lume di candela” con al violino solista il M° Paolo Angelucci.