È il giorno della "Festa europea della Musica"

Tutto pronto ad Atessa per la terza edizione della Festa europea della Musica, la più grande manifestazione musicale popolare europea promossa dal Ministero della Cultura. Sono 247, tra professionisti e dilettanti, gli artisti che hanno aderito spontaneamente all’evento atessano. Gruppi, solisti, cori, dj e orchestre per ogni espressione musicale.

Palcoscenico e cornice sarà tutto il Centro Storico con alcuni palazzi e luoghi d’arte. L’edizione 2025 prevede due importanti novità: la dedica della Festa alla PACE. Seconda novità sarà una grintosa performance con circa 70 batterie che suoneranno all’unisono in piazza Garibaldi sotto la direzione del Maestro Carlo Porfilio. Un progetto curato da “La Casa del Batterista” in collaborazione con le scuole musicali locali “Ars Antiqua” e “Il Pentagramma”.

Il Sindaco, Giulio Borrelli, sottolinea : “La festa della musica è un evento internazionale che apre la stagione estiva e richiama centinaia di artisti, professionisti e non, e tantissimi partecipanti. Contiamo di replicare i successi delle precedenti edizioni. La festa di quest’anno la dedichiamo alla pace perché le guerre in corso, che stanno producendo morti e disastri, vanno fermate per evitare ulteriori lutti e massacri. Il linguaggio universale della musica chiama a raccolta tutti gli uomini e tutte le donne di buona volontà per far prevalere il richiamo alla pace e alla convivenza civile tra popoli e nazioni”.

Si ballerà e si suonerà negli angoli del paese, con dj storici e giovani leve – in Largo Torretta – nel quartiere antico di San Michele e poi in piazza Garibaldi con il radio show di Radio Studio5.

Piazza Garibaldi, Largo Torretta, Corso Vittorio Emanuele, Palazzo Spaventa, Museo Sassu, Arco ‘Ndriano, Largo San Nicola, Largo San Gaetano, Piazza Benedetti, Piazza Municipio e Piazza Oberdan, saranno i luoghi dei concerti e delle performance.

L'Evento è organizzato dal Comune di Atessa con il supporto del prof. Antonio Zizi. Tutti i concerti sono gratuiti.

Si ringraziano

Tutti gli artisti che hanno aderito all'evento europeo, esibendosi a titolo completamente gratuito in conformità alla carta di Budapest.

I Partners dell’evento: Bcc, Radio Delta 1, Radio Studio 5

GLI ARTISTI

GRUPPI

5 Essenza Deverga Distorsioni Cognitive Boomerang Latin Fire Blues Band Mangiare e Bere Not Found Trio Noise Caps Onde Pazze

10.Rebel Story

11.Rose'n'roll

12.Sentieri Di Note

13. The New Generation

14. Dual Brass

CORI

Giovani voci Dijoriane Coro Alpini Medio Sangro

SOLISTI

Clara Lucia Giuliani Federica Di Giovanni Domenico Lusi Cinalli Giusi Candeloro Rebecca Rosa Maria Lisanti Maurizio Di Maio Alfredo D’Amario BATTERISTI VARI (Siamo in attesa del numero definitivo)

DJs

Nicola Abbonizio Claudio Rucci “ACP” dj Dino Serafini Giandomenico Ruzzi Tony Zappa Federico Pellecchia

Vj

Jerry Viviani

DANZATORI

Gruppo Folkloristico “Giovani voci Dijoriane” Majorettes Città di Atessa Vento d’Oriente – Clarisa Gil

SARANNO ESPOSTE LE OPERE DEGLI ARTISTI LOCALI

Antonia Ciccarelli

Vincenzo Pellegrini

Piergiorgio Di Giacomo

Lucio Cellucci

Paola Flocco

Francesca Filomeno

APERTI ALLE VISITE