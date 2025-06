Trionfo internazionale per Samya Ilaria Di Donato ai Covr Awards

Negli Stati Uniti, si è svolta l’attesissima cerimonia dei COVR Awards, considerati gli Oscar internazionali della spiritualità, della crescita personale e dell’evoluzione consapevole. Ogni anno, questo prestigioso riconoscimento onora autori, artisti e creatori che con il loro lavoro ispirano trasformazione, guarigione e risveglio interiore a livello globale.

In questa edizione 2025, il nome che ha brillato più di tutti è quello di Samya Ilaria Di Donato, autrice visionaria con all’attivo 55 libri, tra cui il celebre Antico Codice dei Colori. Un vero e proprio trionfo per l’Italia e per il mondo della coscienza: Samya ha vinto il COVR Award per l’Industria del Libro, il più importante riconoscimento assegnato a una figura che ha segnato un’epoca nell’editoria consapevole.

Ma non solo: con il suo libro Antico Codice dei Colori, Samya ha conquistato anche:

• 1° posto (Gold Award) nella categoria Crescita Personale e Auto-Aiuto

• 2° posto (Silver Award) nella categoria Salute e Benessere

• 3° posto (Bronze Award) nella categoria Prodotti Iconici, grazie al suo innovativo software di profilatura colorimetrica, uno strumento digitale rivoluzionario che traduce le frequenze del colore in chiavi di lettura per la trasformazione personale.

“Questo è il riconoscimento più importante della mia carriera” – ha dichiarato Samya – “e lo dedico a chiunque creda che l’anima abbia un linguaggio nascosto fatto di simboli, luce e colore. Il Codice dei Colori è antico, ma la sua verità è più attuale che mai.”

Con questo straordinario successo, Samya Ilaria Di Donato si conferma una delle voci più influenti nel panorama internazionale della spiritualità contemporanea, unendo tradizione e innovazione, antichi insegnamenti e strumenti del futuro.