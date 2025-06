Nella Giornata Mondiale della Bicicletta l'atto finale dei corsi di educazione stradale a Ortona

Dal 2018, il 3 giugno si celebra la “Giornata Mondiale della Bicicletta”, istituita dall’O.N.U. per promuovere l’uso di uno dei mezzi di trasporto più diffusi al mondo, nonché uno dei più sostenibili.

E l’Automobile Club Chietine ha approfittato, facendo coincidere questa particolare e speciale giornata con l’evento finale dei corsi di educazione stradale che ha tenuto presso l’Istituto Comprensivo “F.P. Tosti” di Ortona.

Con il supporto tecnico assicurato dall’autoscuola ACI-Ready2Gopresente in città, gestita da Francesco Montebello e grazie alle biciclette messeci gratuitamente a disposizione da ‘Officine Forti’, nella centralissima Piazza della Repubblica è stato attrezzato un apposito circuito didattico, in cui gli alunni, circa sessanta delle prime classi dell’istituto, proprio in sella alle biciclette, hanno potuto affrontare alcune situazioni critiche urbane reali, riprodotte con i mini segnali verticali e orizzontali, imparando a rispettare le regole ed adottando comportamenti corretti e sicuri.

«Con un’ultima uscita che faremo venerdì a Guardiagrele» ha dichiarato il Direttore dell’Automobile Club provinciale di Chieti, Roberto D’Antuono« porteremo a conclusione l’erogazione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di 46 corsi didattici in presenza, avendo raggiunto in un solo anno ben892 studenti di ogni età, ai quali abbiamo fatto conoscere i ‘format’ educativi predisposti da ACI e pubblicati sul portale ministeriale Edustrada».

«Noto con estrema soddisfazione che sono sempre di più» ha aggiunto Mario Aloè, Presidente dell’Automobile Club Provinciale di Chieti «le scuole che si rivolgono a noi per aiutarci a diffondere una nuova ‘cultura’ della sicurezza stradale verso tutti gli utenti della strada. Qui ad Ortona dobbiamo ringraziare soprattutto il professor Civitarese e le professoresse Polidoro e Montebello che non hanno lesinato le loro energie per garantire la partecipazione all’evento di tutti i ragazzi, i quali, per una volta tanto, sono stati i veri protagonisti della giornata!».