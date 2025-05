A Rocca San Giovanni "Run like a dancer"

Domenica 25 maggio dalle ore 9.00 alle 11.00, con il patrocinio del comune di Rocca San Giovanni un nuovo evento coinvolgerà donne e ragazze presso il lido la Foce, con un'alternanza di camminata, corsa e danza.

Una camminata di 5 km accompagnata da musica e guidata da insegnanti, ogni partecipante avrà la sua cuffia personale per ascoltare musica e la voce delle ragazze dello staff che guideranno e balleranno le coreografie di Balla&Snella.

Alle partecipanti verrà donato un kit regalo con una sacca logata “Run like a dancer”, la T-Shirt fucsia “Run like a dancer” by Balla&Snella e una bottiglietta d'acqua per rinfrescarsi. La corsa non si limita ad essere un’attività ludica e di coinvolgimento della cittadinanza ed è un hobby che consente di far conoscere attrazioni che assumono un ruolo trainante come la Costa dei Trabocchi. La Costa dei Trabocchi è sempre più protagonista del panorama abruzzese, in cui lavori eventi e progetti si muovono per attirare maggiori turisti, e far conoscere una regione ancora sconosciuta agli occhi di molti italiani.