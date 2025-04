Centinaia di giovani per ricordare le radici della libertà e della democrazia d'Italia

In un clima attento e partecipato, in una sala gremita di giovani studenti e di cittadini, si è svolta la manifestazione organizzata dai Comuni di Atessa e Casoli per la celebrazione degli 80 anni della Liberazione. C’erano i ragazzi e le ragazze dello “Spaventa” e dell’”Algeri-Marino” con i loro docenti.

La mattinata, aperta dall’inno di Mameli, suonato dall’orchestra studentesca, e dal minuto di silenzio in onore di Papa Francesco, è stata un’occasione per rimettere al centro – attraverso le rappresentazioni messe in scena dai giovani, le testimonianze, le letture e i racconti storici- i valori fondanti della nostra Costituzione e della nostra democrazia.

Si sono alternati sul palco: dirigenti, docenti, e studenti oltre ad alcuni degli autori del libro “Il Contributo dei Patrioti del Sangro Aventino”.

Commoventi i racconti del Colonnello Francesco D’Amelio, figlio di un carabiniere deportato a Dortmund, nello stesso campo di lavoro forzato dove trovò la morte l’atessano Giuseppe Fantasia.

Con ‘Nduccio, che è voluto scendere in platea per parlare da vicino ai ragazzi e raccontare loro alcune storie di resistenza, il pubblico si è lanciato in un canto scritto dall’artista abruzzese per la Brigata Maiella ed ha ascoltato la storia dell’origine del canto popolare “Bella ciao”.

Ha chiuso gli interventi il Sindaco di Atessa, Giulio Borrelli, che ha sottolineato l’importanza della festa di Liberazione, festa di tutti gli italiani, e ha ricordato l’intervento degli alleati angloamericani e la Resistenza. I fatti, insomma, che ci hanno resi uomini e donne liberi

Nel finale di giornata, sulle note di “Imagine” di John Lennon, i ragazzi hanno lanciato un commovente appello di pace.

Ad Atessa fino al 30 aprile, sarà allestita la mostra – presso il Palazzo Municipale - “Matteotti in Comune. Storia, eredità e attualità̀ della democrazia locale”.

27 aprile e 8 maggio iniziative congiunte di Atessa e Casoli si svolgeranno nel Comune di Casoli con il Sentiero delle Libertà e un incontro con i giovani studenti.